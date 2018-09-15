Alkollü maganda cadde ortasında kadına saldırdı



Antalya kent merkezinde alkollü olduğu öğrenilen Hüseyin T. adlı maganda yanındaki kız arkadaşını öldüresiye dövdü. Olaya vatandaşlar tepki gösterdi.

Antalya'da, alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin T., tartıştığı kadını T.A.'yı onlarca kişinin gözleri önünde dövdü, yerde sürükledi. Vatandaşlarca yakalanan Hüseyin T., polise teslim edildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kent merkezinde gezen ve alkollü oldukları önü sürülen Hüseyin T. ve kız arkadaşı T.A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre Hüseyin T., meydanda, onlarca kişinin gözleri önünde T.A.'yı dövmeye başladı. T.A.'yı yerde sürükleyen Hüseyin T.'ye bir süre sonra çevredekiler müdahale etti. Toplanan kalabalık Hüseyin T.'ye tepki gösterdi ve kaçmasını engelledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan T.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



