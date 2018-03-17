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Ankara'da lunaparkta gondol skandalı: Kol koptu, faciadan dönüldü

Ankara'da lunaparkta üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun kollarından biri koptu. Olayda can kaybı ve yalanma olmazken, korku dolu anlar yaşandı

Ankara'da lunaparkta gondol skandalı: Kol koptu, faciadan dönüldü

Ankara'da lunaparkta üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun kollarından biri koptu. Olayda can kaybı ve yalanma olmazken, korku dolu anlar yaşandı

17 Mart 2018 Cumartesi 19:54
Ankara'da lunaparkta gondol skandalı: Kol koptu, faciadan dönüldü

Ankara'da lunaparkta gondol skandalı: Kol koptu, faciadan dönüldü


Hafta sonu sevdikleri ve arkadaşlarıyla eğlenmek için lunaparka gelen bir grup gencin bindiği gondolun kolu koptu. 

Ankara'da lunaparkta üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun kollarından biri koptu. Olayda can kaybı ve yalanma olmazken, korku dolu anlar yaşandı


Olay, saat 16.00 sıralarında Altındağ ilçesinde bulunan Gençlik Parkı içerisindeki lunaparkta meydana geldi. Üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun demir kollarından biri bağlantı yerinden koptu. Kopma sonrası gondol, dengesi bozularak ana bağlantı demirine çarparak durdu.

Edinilen göre, olayda can  kaybı ve yaralanan olmazken, korku ve panik yaşandı. Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerine inceleme başlatıldı. Gondolun arka kısmının çarpma sonrası zarar gördüğü görüldü.

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