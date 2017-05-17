Antalya'da patlama 2 ölü: Pimini çekeceğim diye bağırmış

"SENİN DE PİMİNİ ÇEKECEĞİM DEDİ, PATLATTI"

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

VALİLİK: TERÖR BOYUTU YOK

Antalya TOKİ konutlarında sabah erken saatlerde meydana gelen patlamada iki kişi öldü. Patlamada ölen Mustafa Alper ve 52 yaşındaki Nurcan Demiröz adlı kişilerin birlikte yaşadığı öğrenildi. Mustafa Alper'in eski bir madenci olduğu, patlamaya da, intikam için hazırladığı dinamitin neden olduğu bildiriliyorAntalya'da bir evde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Mustafa Alper ve birlikte yaşadığı Nurcan Demiröz'ün cenazeleri, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin olay yerindeki incelemesi yaklaşık 8 saat sürdü. Patlamanın evin salon kısmında meydana geldiği dinamitten kaynaklandığını belirten polis, olayda hayatını kaybeden Mustafa Alper'in uzun süre taş ocaklarında dinamit patlatma işinde çalıştığının belirlendiğini söyledi.Patlama sırasında evin yatak odasında bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan ölen Nurcan Demiröz'ün arkadaşı Nalan Cücülü ise ifadesine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Cücülü ifadesinde, Alper ile Demiröz'ün sabaha karşı uzun süre tartıştığını ve Alper'in, "Senin de pimini çekeceğim, kendimin de" dediğini duyduğunu anlattı. Nalan Cücülü, patlama sonrasında ayakkabısını giymeden dışarıya çıktığını anlattı.Patlamanın meydana geldiği dairenin üstündeki dairede oturan Hatice Çetin ise "Büyük patlamayla uykudan uyandık. Kendimizi hemen dışarıya attık. Ortalık harabeye dönmüş. Bu kişileri Kendilerini çok iyi tanımıyorum. Çok samimiyetim yok. Bazen akşamdan akşama görüyordum" dedi.Antalya'da, TOKİ konutlarında bir binada sabah meydana gelen patlamada ölenlerin 49 yaşındaki Mustafa Alper ve 52 yaşındaki Nurcan Demiröz olduğu saptandı. Eski madenci olan Alper'in gönül ilişkisi yaşadığı kadının evine geldiği, burada dinamit lokumu hazırlarken patlamanın gerçekleştiği ileri sürüldü.Antalya Valiliği, sabah 06.00 sıralarında Döşemealtı İlçesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı. İlk belirlemere göre ölenlerden 49 yaşındaki Mustafa Alper'in Konya nüfusuna, 44 yaşındaki Nurcan Demiröz'ün de Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen açıklamada, "İki şahıs arasında geçmişe dayalı duygusal ilişki ve irtibatlarının bulunduğu, aralarında çıkan ve sebebi bilinmeyen bir tartışma sonrasında M.A. isimli şahsın sabah 05.30 sıralarında bayanın ikametinin kapısına geldiği, içeriye girmek için zorladığı, bu esnada sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama neticesinde 2 şahsın da olay yerinde öldüğü anlaşılmıştır" denildi.Her iki şahsın da bir terör örgütüyle bağlantılarının olmadığı, patlamanın bir terör boyutunun bulunmadığı kaydedilen açıklamada, Mustafa Alper'in 'uyuşturucu madde satmak' ve 'fuhuşa aracılık' suçlarından kaydının olduğu; Nurcan Demiröz'ün ise eğlence mekanlarında çalıştığının belirlendiği ifade edildi.