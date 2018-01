Buket Şişek cinayete mi kurban gitti: Günlük Kiralık evde şok ölüm



Günlük kiralık evlerde şüpheli ölüm. Henüz 18 yaşına yeni giren Buket Şişek'in 5. kattan düşerek can verdiği günlük kiralık evde polisin yaptığı aramada uyuşturucu ve alkol ortaya çıktı. Bir erkek tarafından kucağında hastaneye terk edilen Buket Şişek'in ölümü yine günlük kiralık evlerden birinde emlakçının cinsel saldırısına maruz kalarak kendini aşağı atan dizi oyuncusu Gülay Bursalı cinayetini hatırlattı. Henüz hayatının baharında can veren Buket Şişek'in ailesi, kızlarının cenasesini teslim alırken, polis genç kızı ölüme götüren erkek arkadaşının peşine düştü.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

İstanbul'da meydana gelen şüpheli ölümü soruşturan polis ekipleri, Buket Şişek'i hastaneye getiren taksi soförünü bulmasının ardından önemli bir aşama kaydetti. Geçtiğimiz Perşembe günü gece meydana gelen olayda, genç kızın ölmeden önce uyuşturucu ya da alkol alıp almadığı henüz bilinmiyor.

Polis, Şişek’in hastaneye getirildiği taksiyi buldu. Taksi şoförü, ifadesinde bir gencin “Abi arkadaşım 5’inci kattan düştü” diye yardım istediğini, sonra da yaralı kızı kucağında otomobile getirdiğini anlattı.

Polis, Şişek’in Esenyurt’taki bir rezidansın 5’inci katında bulunan ve günlük kiralanan dairenin penceresinden düştüğünü tespit etti.

Dairede arama yapan polis, uyuşturucu ve içki buldu. Ön otopsisi tamamlanan genç kızın vücudunda kırıklar olduğu, ayrıca darp izi olduğu düşünülen izlere rastlandığı öğrenildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişek’in düşme sebebini araştırırken, aynı dairede kaldığı ve olay sonrası genç kızı hastaneye bırakıp kaçtığı belirlenen arkadaşını bulmaya çalışıyor.

GÜNLÜK KİRALIK EVLERDE CİNAYETLER KOL GEZİYOR

Günlük kiralanan evlerde cinayet ve asayiş olayları sık sık haber bültenlerine yansıyor. Geçtiğimiz yıl 1 aralık tarihinde henüz 17 yaşında Aleyna Can erkek arkadaşı tarafından başından vurularak katledilmişti.

Günlük kiralık evlerde işlenen korkunç cinayetlerden biri de'nın canına kıydığı cinsel saldırı olayında katil zanlısı emlakçı henüz yakalanmadı. İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisi olan aynı zamanda dizi filmlerde oyunculuk yapan'nın Başakşehir'de erkek arkadaşı ile birlikte geldiği günlük kiralık evlerden birinde, önce gasp edilmiş ardından da cinsel saldırıya maruz kalmış, talihsiz kız saldırganın elinden kurtulmak için kendini 10 kattan aşağıya bırakmıştı.Katil zanlısı maganda emlakçı yapılan tüm aramalara rağmen halen bulunamadı.

İstanbul'da günlük kiralık evlerde, cinsel saldırıya uğrayan bir başka kadın ise geçtiğimiz yılın Mart ayında can verdi. Fatih, Şehremini'de Vezir Caddesi Ziya Gökalp Sokakta bulunan günlük kiralık evde işlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis, bir kadın cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede Özbekistan uyruklu Musttrarly K. olduğu öğrenilen kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi. Katil zanlısı Necati F. Zeytinburnu'nda bir eve yapılan baskında yakalandı.

Günlük kiralık evlerin cinayet ve cinsel saldırı dosyası oldukça kabarık. Beylikdüzü'nde erkek arkadaşı tarafından götürüldüğü günlük kiralık evde tecavüze uğrayan Kübra H'nin vucudunda şiddet izleri vajinasında ise yırtık bulgusuna rastlandı. Düzce'den İstanbul'a gelen talihsiz kızı hastaneye kapısına bırakarak kaçan tecavüzcü katil zanlısı tıpkı, Gülay Bursalı cinayetindeki gibi emlakçı. Caner B. adlı katil zanlısı ile, amcasının oğlu İ.B.'nin yargılanması halen sürüyor.

Seri katil Atalay Filiz de, İstanbul'da uzun süre günlük kiralık evlerde saklandığını itiraf etmişti. Tuzla’da 27 Mayıs 2016 günü tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı, 2013 yılında da Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ın TÜBİTAK’ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve Rus sevgilisi Elena Radçikova’yı Ankara’da öldürdüğü suçlamasıyla aranan Atalay Filiz İzmir’de yakalanmıştı.

Geçtiğimiz yılın mart ayında Ankara Mebusevleri Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan günlük kiralık bir evde kalan şahıs, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı. Evde çıplak halde elleri kelepçeli ve ağzı, burnu kesilen kimliği belirsiz şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında denetimleri sıklaştıran güvenlik güçleri, ev başına 10 bin 384 lira ceza kesti ve bin 683 evi mühürledi. Mühürlenen evlerin birçoğu ise sahibinden ev kiralayan uyanık "kiracılar" tarafından günlük kiraya verilen yerler.

15 ADRESE BASKIN 21 GÖZALTI YAPILDI

Günlük kiralık evlerle ilgili şikayetlerin artması üzerine bu tür yerlere İstanbul Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri operasyon düzenlemişti. Fuhuş, cinayet ve hırsızlık gibi suçların artması sonucu ilçe genelinde 15 ayrı adresteki günlük kiralık eve eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alınırken aranan evlerde pompalı silahtan, döner bıçağına birçok suç unsuruna rastlandı.