GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Şubat 2017 Cumartesi 13:25

Bursa'da liseli kıza tecavüz: 4 öğrenci tutuklandı

Bursa'da lise 2. sınıf öğrencisi kız çocuğuna tecavüz eden 4 öğrenci tutuklanırken, okulun müdür ve yardımcısı da açığa alındı.

Bursa'da liseli kıza tecavüz: 4 öğrenci tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Bursa'da liseli kıza tecavüz: 4 öğrenci tutuklandı

Bursa'da lise 2. sınıf öğrencisi kız çocuğuna tecavüz eden 4 öğrenci tutuklanırken, okulun müdür ve yardımcısı da açığa alındı.

Bursa'nın İznik İlçesinde bir lisede eğitim gören ve kısmi algılama güçlüğü çektiği belirten genç kıza tecavüz ettiği öne sürülen 4 liseli tutuklanırken, okul müdürü Ahmet Yıldırım ile okul müdür yardımcısı Hayati Okur açığa alındı.
İznik'te lise 2'nci sınıfa giden M.B.'ye tecavüz ettiği öne sürülen 2'si aynı okuldan, diğerleri bir başka lisede okuyan 4 zanlı, genç kızın yaşadıklarını ailesine anlatması sonucu gözaltına alındı.

Algılama güçlüğü çeken genç kıza tecavüz ettiği öne sürülen adları açıklanmayan 17 yaşındaki 4 zanlı, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. İznik Kaymakamlığınca soruşturma kapsamında Okul Müdür Vekili Ahmet Yıldırım ile okulda yurtlardan sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hayati Okur açığa alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana katliamcısını bu kalleş evinde saklamış Adana katliamcısını bu kalleş evinde saklamış
FETÖ'ye ağır darbe FETÖ'ye ağır darbe
İstanbul'da rüşvet operasyonu İstanbul'da rüşvet operasyonu
Çorlu'da feci kaza; Ender Albayrak can verdi eşi ağır yaralı Çorlu'da feci kaza; Ender Albayrak can verdi...
Ankara, İstanbul ve Adana bombacıları Nusaybin'de öldürüldü Ankara, İstanbul ve Adana bombacıları Nusaybin'de...
Aydın Didim'de 3 kişinin katili su kanalında yakalandı Aydın Didim'de 3 kişinin katili su kanalında...
Yukarı Çık

Adana katliamcısını bu kalleş evinde saklamış
PKK'lı bombacıları evinde saklayan terör örgütü yandaşı tutuklandı. Akdeniz hücreleri çökertilen...

Haberi Oku