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26 Nisan 2017 Çarşamba 01:27

Bursa Ulu Cami Bombacılarına ceza yağdı

Terör örgütü PKK'nın Marmara yapılanması içerisinde yer alan ve Bursa Ulu Cami önünde canlı bomba saldırısına yardım eden sanıklara ceza yağdı.

Bursa Ulu Cami Bombacılarına ceza yağdı
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Bursa Ulu Cami Bombacılarına ceza yağdı


Bursa'da, geçen yıl Ulu Camii Batı Kapısı yakınında 13 kişinin yaralandığı terör örgütü PKK'lı canlı bomba Eser Çali'nin intihar saldırısıyla ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Emine Kızıl'a bir kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, ayrıca toplam 56 yıl 11 ay hapis ile 33 bin 320 lira adli para cezası, Ümmi Gülsüm Meşe'ye ağırlaştırlımış ömür boyu hapis cezasının yanı sıra toplam 47 yıl 6 ay hapis ve 27 bin 760 lira para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, diğer tutuklu sanık Mithat Tunç'a ise sadece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken tutuksuz üç sanığın beraatlerini kararlaştırdı.

Bursa'da geçen 27 Nisan günü Merkez Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Ulu Camii'nin Batı Kapısı yakınında meydana gelen terör olayında, Sultan Yıldız adına sahte kimlik kullanan PKK'lı Eser Çali, çantasında taşıdığı bomba ile kendini patlattı. Kadın teröristin parçalanarak öldüğü saldırıda 13 kişi yaralandı, 11 işyeri ise hasar gördü. Çali'nin canlı bomba eyleminden sonra soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihhbarat Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir’de 8’i kadın 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden canlı bombanın iletişim kurduğu ve Bursa'daki öğrenci evinde kaldığı Emine Kızıl (26), Ümmü Gülsüm Meşe (20), Mithat Tunç (19), Tuba Kızıl  (24), Zeziye Zarka (26) ve İsa Casım (34) tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Yapılan savcılık soruşturmasından sonra 6 tutuklu sanık hakkında, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütü kurmak suçunun yanı sıra sanıkların, yaralanan 13 kişi için ayrı ayrı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanıkların yöneltilen suçlamaları kabul etmediği daha önce yapılan 4 duruşmada tutuklu sanıklardan Zekiye Zarka, İsa Casim ve Tuğba Kızıl tahliye edilmişti. Karar aşamasına gelen yargılamaya bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mithat Tunç, Emine Kızıl ve Ümmü Gülsüm Meşe ile tutuksuz sanıklardan Tuğba Kızıl, Zekiye Zarka katılırken tutuksuz sanık İsa Casim ise gelmedi.

ÜÇ SANIĞA CEZA YAĞDI

Sanıkların ve avukatlarının son sözlerini dinleyen mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen bu güne kadar ele geçirilemeyen Ali Abdo hakkındaki dosyayı ayırdı. 

Mahkeme heyeti, Tuba Kızıl, Zekiye Zarka, İsa Casim'in beraatine karar verirken, 'silahlı terör örgütü kurmak'. 'silahlı terör örgütüne silah sağlamak', "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'adam öldürme teşebbüs etmek', 'mala zarar vermek', 'ibadentahenelere ve mezarlıklara zarar vermek' suçundan Emine Kızıl'a işlediği suçlardan bir kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve toplam 56 yıl 11 ay hapis ve 33 bin 320 lira adli para cezası, Ümmi Gülsüm Meşe'ye ağırlaştırlımış ömür boyu hapis cezasının yanı sıra toplam 47 yıl 6 ay hapis ve 27 bin 760 lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer tutuklu sanık Mithat Tunç'a ise sadece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, diğer suçlardan beraatine karar verdi.

 
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