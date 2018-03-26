Çiftlik Bank vurgunu: Vurgun 2 milyar lirayı geçti, örgüt gibi çalışmışlar



Çiftlik Bank vurgununda MASAK'ın hazırladığı rapor, dolandırıcılık çetesi içinde yer alan yöneticilerin isimleri açıklandı. Yurt dışından üye olanlarla birlikte kurbanların sayısının 200 bini geçtiği ifade ediliyor.

Banker ve batık banka skandallarının ardından Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık olayına konu olan Çiftlik Bank ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. MASAK'ın hazırladığı Çiftlik Bank dosyası vurgunun gerçek boyutlarını gözler önüne seriyor.



Çiftlik Bank'ta son durum: Dolandırılanların sayısı 200 bini geçiyor



Çiftlik Bank vurgununda, MASAK müfettişleri ve savcılıkların yaptığı incelemelere göre, çetenin tepe yöneticisi Mehmet Aydın dışında aynı soyisimde 3 yönetici daha var. Bu 3 yöneticinin altında ise 4 isim bulunuyor

VURGUNUN BOYUTLARI 2 MİLYAR LİRAYI GEÇİYOR

Türkiye’nin gündemini sarsan son dönemin en büyük dolandırıcılık olayı Çiftlik Bank’ta vurgunun başta 511 milyon TL olduğu ifade edilmişti. Şimdi 1 milyar TL’yi geçtiği açıklandı. Devlet kurumlarından farklı kaynaklar vurgunun 2 milyar TL’yi bulabileceğini, dolandırılan insan sayısının da 200 bine ulaşabileceğini dile getiriyor. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberi...

TAKİPSİZLİK KARARI

Peki bu olay daha önce ortaya çıkarılabilir miydi? Soruşturma dosyalarına göre, evet. Çete üyeleri yurtdışına kaçmadan yakalanabilir ve çaldıkları paralara/hesaplara el konulabilirdi ancak iddiaya göre suç duyurusu yapılan kimi savcılıklar topu birbirine attı, pek çoğu da takipsizlik kararı verdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı şikâyetler üzerine 18 Ocak 2018’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ama mart ayına kadar kayda değer bir ilerleme de sağlanamadı. Örneğin çetenin sanal çiftlik kurduğu Bursa İnegöl’de savcılığa yapılan suç duyurusu, Sakarya Geyve’ye gönderildi. Buradan da İstanbul’a sevk edilecekken olay patladı.

Farklı illerde savcılıklara yapılan suç duyurularının çoğu takipsizlikle sonuçlandı. En son Kütahya’da savcılığa 16 Mart 2018’de suç duyurusunda bulunan bir vatandaş, Çiftlik Bank’a 5 bin TL yatırdığını sanal hayvanlardan elde edilen süt, yumurta gibi ürünlerin satışından 1 yılda 14 bin 772 TL gelir kazanacağını düşündüğünü, fakat siteden para alamayınca şikâyetçi olduğunu anlattı. Dilekçeye ilişkin verilen “Kovuşturmaya yer yoktur” kararında, Çiftlik Bank isimli sitenin saadet zincirine benzer bir dolandırıcılık olduğunun toplum tarafından bilindiği belirtilerek, zararın vatandaşın kusurundan kaynaklandığı ifade edildi. Ülke çapında 80 bin kişinin kısa sürede çok para kazanma hevesine girip kendi hatalarından kaynaklı mali sorumluluklarını telafi etme mercilerinin devlet kurumları olmadığı belirtilerek “Kamu adına kovuşturmaya yer yoktur” kararı verildi.

MASAK İNCELEDİ

MASAK müfettişlerinin raporu ve savcılıkların yaptığı incelemelerde, çetenin, yurtiçi ve yurtdışında 200 binden fazla kişiyi dolandırdığı, miktarın 500 milyon ABD Doları, yani 2 milyar TL’nin üzerinde olduğu kaydedildi. Çete üyeleri parayı kişisel hesaplarında toplayıp başka hesaplara aktararak akladı. Toplanan paralar vergilendirilmedi ve yasal olmayan yollarla sanal şirketin faaliyeti dışındaki işlerde kullanıldı.

SUÇ ŞEBEKESİNİN ŞEMASI

Çetenin tepe yöneticisi Mehmet Aydın dışında aynı soy isimde 3 yöneticisi daha var. Örgütü kuran ve yöneten bu 4 isim.

Ancak tüm eylemler örgütün para toplama mekanizmasında Mehmet Aydın’ın bilgisi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi. 2016’da kurulan Fame Game Hayvancılık ve Sanayi Ticaret A.Ş. adlı şirket, kamuoyunda “Çiftlik Bank” diye biliniyor.

Bu şirket üzerinden Çiftlikbank adlı sanal bir oyun programlandı ve bu program üzerinden sanal çiftlik hayvanları satın alma, oyun üzerinden sözde para kazanma sistemi organize edilerek insanların sisteme para yatırması sağlandı.



ÇİFTLİK BANK YURTDIŞI YÖNETİCİLERİ?

Sistem üzerinden toplanan paralarla farklı şehirlerde büyükbaş hayvan çiftlikleri, arıcılık ve kümes hayvancılığı tesisleri kuruluyormuş gibi gösterildi; sahte açılışlar organize edildi. Mehmet Aydın ve ona bağlı 3 yöneticinin altında 4 isim daha var.

Biri Çiftlikbank’ın sanal oyun programı kurucusu ve şemada sanal sistem yöneticisi olarak görünüyor. Diğer bir isimse örgütün Dubai’de kurulan alt şirketinin yöneticisi ve yurtdışı temsilcisi. Çetenin 7 üyesi yurtdışına kaçtı; sadece Sıla Aydın Türkiye’de cezaevinde bulunuyor.

YAKALANANLARIN İADELERİ İSTENDİ

Soruşturma sırasında elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mehmet Aydın’ın işi Uruguay’daki bir çeteyle planladığı ve fikri oradan aldığı üzerinde duruluyor. Olayın patlak vermesiyle Türkiye, Uruguay’dan arama-tutuklama ve iade taleplerini başlattı. Bu konuda Birleşmiş Milletler, sınır aşan suçlar, kara para aklama ve dolandırıcılık konulu sözleşmeler dayanak gösterildi. Arama kararları Interpol’e yazıldı ve sisteme girmesi sağlandı. Bu kapsamda çete üyelerinden biri Uruguay’da yakalandı; sorgusu sürüyor. Çete lideri Mehmet Aydın’ın Uruguay’dan Brezilya’ya kaçtığı belirtiliyor ancak civar ülkelerle de temasa geçildi. Arjantin dışında Dubai’ye de bir dosya gönderildi.