Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116853
ALTIN
172.845
DOLAR
3.9841
STERLİN
5.6479
EURO
4.9417
Güreşte 18 madalya
Güreşte 18 madalya
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a...
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ...
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu İBB Oldu
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu...
Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Çiftlik Bank vurgunu: Vurgun 2 milyar lirayı geçti, örgüt gibi çalışmışlar

MASAK tarafından hazırlanan Çiftlik Bank raporu okuyanları dehşete düşürecek cinsten. En az 200 bin kişinin dolandırıldığı, 2 milyar liradan fazla paranın yurt dışına kaçırıldığı ortaya çıktı. 

Çiftlik Bank vurgunu: Vurgun 2 milyar lirayı geçti, örgüt gibi çalışmışlar

MASAK tarafından hazırlanan Çiftlik Bank raporu okuyanları dehşete düşürecek cinsten. En az 200 bin kişinin dolandırıldığı, 2 milyar liradan fazla paranın yurt dışına kaçırıldığı ortaya çıktı. 

26 Mart 2018 Pazartesi 14:21
Çiftlik Bank vurgunu: Vurgun 2 milyar lirayı geçti, örgüt gibi çalışmışlar

Çiftlik Bank vurgunu: Vurgun 2 milyar lirayı geçti, örgüt gibi çalışmışlar


Çiftlik Bank vurgununda MASAK'ın hazırladığı rapor, dolandırıcılık çetesi içinde yer alan yöneticilerin isimleri açıklandı. Yurt dışından üye olanlarla birlikte kurbanların sayısının 200 bini geçtiği ifade ediliyor.

Banker ve batık banka skandallarının ardından Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık olayına konu olan Çiftlik Bank ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. MASAK'ın hazırladığı Çiftlik Bank dosyası vurgunun gerçek boyutlarını gözler önüne seriyor.


Çiftlik Bank'ta son durum: Dolandırılanların sayısı 200 bini geçiyor


Çiftlik Bank vurgununda, MASAK müfettişleri ve savcılıkların yaptığı incelemelere göre, çetenin tepe yöneticisi Mehmet Aydın dışında aynı soyisimde 3 yönetici daha var. Bu 3 yöneticinin altında ise 4 isim bulunuyor

VURGUNUN BOYUTLARI 2 MİLYAR LİRAYI GEÇİYOR

Türkiye’nin gündemini sarsan son dönemin en büyük dolandırıcılık olayı Çiftlik Bank’ta vurgunun başta 511 milyon TL olduğu ifade edilmişti. Şimdi 1 milyar TL’yi geçtiği açıklandı. Devlet kurumlarından farklı kaynaklar vurgunun 2 milyar TL’yi bulabileceğini, dolandırılan insan sayısının da 200 bine ulaşabileceğini dile getiriyor. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberi...

Peki bu olay daha önce ortaya çıkarılabilir miydi? Soruşturma dosyalarına göre, evet. Çete üyeleri yurtdışına kaçmadan yakalanabilir ve çaldıkları paralara/hesaplara el konulabilirdi ancak iddiaya göre suç duyurusu yapılan kimi savcılıklar topu birbirine attı, pek çoğu da takipsizlik kararı verdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı şikâyetler üzerine 18 Ocak 2018’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ama mart ayına kadar kayda değer bir ilerleme de sağlanamadı. Örneğin çetenin sanal çiftlik kurduğu Bursa İnegöl’de savcılığa yapılan suç duyurusu, Sakarya Geyve’ye gönderildi. Buradan da İstanbul’a sevk edilecekken olay patladı.

TAKİPSİZLİK KARARI

Farklı illerde savcılıklara yapılan suç duyurularının çoğu takipsizlikle sonuçlandı. En son Kütahya’da savcılığa 16 Mart 2018’de suç duyurusunda bulunan bir vatandaş, Çiftlik Bank’a 5 bin TL yatırdığını sanal hayvanlardan elde edilen süt, yumurta gibi ürünlerin satışından 1 yılda 14 bin 772 TL gelir kazanacağını düşündüğünü, fakat siteden para alamayınca şikâyetçi olduğunu anlattı. Dilekçeye ilişkin verilen “Kovuşturmaya yer yoktur” kararında, Çiftlik Bank isimli sitenin saadet zincirine benzer bir dolandırıcılık olduğunun toplum tarafından bilindiği belirtilerek, zararın vatandaşın kusurundan kaynaklandığı ifade edildi. Ülke çapında 80 bin kişinin kısa sürede çok para kazanma hevesine girip kendi hatalarından kaynaklı mali sorumluluklarını telafi etme mercilerinin devlet kurumları olmadığı belirtilerek “Kamu adına kovuşturmaya yer yoktur” kararı verildi.

MASAK İNCELEDİ

MASAK müfettişlerinin raporu ve savcılıkların yaptığı incelemelerde, çetenin, yurtiçi ve yurtdışında 200 binden fazla kişiyi dolandırdığı, miktarın 500 milyon ABD Doları, yani 2 milyar TL’nin üzerinde olduğu kaydedildi. Çete üyeleri parayı kişisel hesaplarında toplayıp başka hesaplara aktararak akladı. Toplanan paralar vergilendirilmedi ve yasal olmayan yollarla sanal şirketin faaliyeti dışındaki işlerde kullanıldı.

SUÇ ŞEBEKESİNİN ŞEMASI

 Çetenin tepe yöneticisi Mehmet Aydın dışında aynı soy isimde 3 yöneticisi daha var. Örgütü kuran ve yöneten bu 4 isim. 

Ancak tüm eylemler örgütün para toplama mekanizmasında Mehmet Aydın’ın bilgisi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi. 2016’da kurulan Fame Game Hayvancılık ve Sanayi Ticaret A.Ş. adlı şirket, kamuoyunda “Çiftlik Bank” diye biliniyor. 

Bu şirket üzerinden Çiftlikbank adlı sanal bir oyun programlandı ve bu program üzerinden sanal çiftlik hayvanları satın alma, oyun üzerinden sözde para kazanma sistemi organize edilerek insanların sisteme para yatırması sağlandı.


ÇİFTLİK BANK YURTDIŞI YÖNETİCİLERİ?

 Sistem üzerinden toplanan paralarla farklı şehirlerde büyükbaş hayvan çiftlikleri, arıcılık ve kümes hayvancılığı tesisleri kuruluyormuş gibi gösterildi; sahte açılışlar organize edildi. Mehmet Aydın ve ona bağlı 3 yöneticinin altında 4 isim daha var. 

Biri Çiftlikbank’ın sanal oyun programı kurucusu ve şemada sanal sistem yöneticisi olarak görünüyor. Diğer bir isimse örgütün Dubai’de kurulan alt şirketinin yöneticisi ve yurtdışı temsilcisi. Çetenin 7 üyesi yurtdışına kaçtı; sadece Sıla Aydın Türkiye’de cezaevinde bulunuyor.

YAKALANANLARIN İADELERİ İSTENDİ

 Soruşturma sırasında elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mehmet Aydın’ın işi Uruguay’daki bir çeteyle planladığı ve fikri oradan aldığı üzerinde duruluyor. Olayın patlak vermesiyle Türkiye, Uruguay’dan arama-tutuklama ve iade taleplerini başlattı. Bu konuda Birleşmiş Milletler, sınır aşan suçlar, kara para aklama ve dolandırıcılık konulu sözleşmeler dayanak gösterildi. Arama kararları Interpol’e yazıldı ve sisteme girmesi sağlandı. Bu kapsamda çete üyelerinden biri Uruguay’da yakalandı; sorgusu sürüyor. Çete lideri Mehmet Aydın’ın Uruguay’dan Brezilya’ya kaçtığı belirtiliyor ancak civar ülkelerle de temasa geçildi. Arjantin dışında Dubai’ye de bir dosya gönderildi.

Çiftlik Bank mağdurlarına sosyal medyadan hukuki destek
Çiftlik Bank mağdurlarına sosyal medyadan hukuki destek
Çiftlik Bank soruşturması tek elden yürütülecek
Çiftlik Bank soruşturması tek elden yürütülecek
Sanal oyunla 8 ayda 90 milyon lira toplamışlar
Sanal oyunla 8 ayda 90 milyon lira toplamışlar
CHP 'çiftlik bank' ve benzeri yapılanmaların araştırılmasını istedi
CHP 'çiftlik bank' ve benzeri yapılanmaların araştırılmasını istedi
'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyon: 3 gözaltı
'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyon: 3 gözaltı
CHP'den 'dolandırıcılık' raporu
CHP'den 'dolandırıcılık' raporu
'Saadet zincirinden' 65 şirket radarda
'Saadet zincirinden' 65 şirket radarda
Çiftlik Bank dolandırıcılığı: Mehmet Aydın Uruguay'dan da kaçtı 
Çiftlik Bank dolandırıcılığı: Mehmet Aydın Uruguay'dan da kaçtı 
Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bankta Son DurumÇiftlik BankMASAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika'da eşini ve kayınvalidesinin başını kesti, Ankara'da yakalandı
Belçika'da eşini ve kayınvalidesinin başını kesti, Ankara'da yakalandı
Trabzon'da eski futbolcu'nun feci ölümü: Başına balkondan mermer düştü
Trabzon'da eski futbolcu'nun feci ölümü: Başına balkondan mermer düştü
Dalgıçlar kanalizasyonda bomba aradı
Dalgıçlar kanalizasyonda bomba aradı
Haftanin Kampı'nda PKK'lı teröristleri SİHA vurdu
Haftanin Kampı'nda PKK'lı teröristleri SİHA vurdu
Kargo şoförü 1 milyon liralık ürünle kaçtı
Kargo şoförü 1 milyon liralık ürünle kaçtı
Denizli Tavas'ta feci kaza; 5 kişi can verdi
Denizli Tavas'ta feci kaza; 5 kişi can verdi
Ünlü İtalyan modacıya Antalya'da saldırı; Ormanda döverek gasp ettiler
Ünlü İtalyan modacıya Antalya'da saldırı; Ormanda döverek gasp ettiler
Eşinin sevgilisini av tüfeğiyle öldürdü..
Eşinin sevgilisini av tüfeğiyle öldürdü..

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim