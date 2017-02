Çorlu'da feci kaza; Ender Albayrak can verdi eşi ağır yaralı

Çorlu'da feci kaza; 1 kişi yanarak can verdi

ERGENE'DE OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, kazaya neden olan araç arkasına bile bakmadan kaçarken, olay yerinde bir kişi feci şekilde can verdi. Kaza sonrası kaçan 3 maganda polis tarafından aranıyorÇorlu Ergene yakınlarında meydana gelen kazadaadlı vatandaş feci şekilde can verirken ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı. Bu arada kazaya neden olduğu öne sürülen diğer araçtaki üç kişinin ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kaza yerine gelerek bilgi alan Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Milletvekil'de kazadan kurtulmalarına karşın yardım etmek yerine kaçmayı tercih eden kişilere tepki gösterdi.Edinilen bilgilere göre kaza Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde Ergene ilçesi sınırları içerisinde kalan Yulaflı Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi.Çorlu'da meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan her iki araç da bir anda" alev topuna döndü ve yanarak hurda yığınına dönüştü. Kazada öndeki otomobilin sürücüsü(40) ağır yaralı olarak araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırılırken otomobilde bulunan eşiyanarak feci şekilde can verdi. Kazaya sebep olan araçtaki üç kişinin ise yanan aracı terk edere kaçtıkları iddia edildi.İddialara göre sürücüsü belirlenemeyen ve kazanın ardından kayıplara karışanplakalı otomobil, önünde seyredenyönetimindekiplakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda takla atarak yol kenarına savrulan otomobil bir anda alev aldı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Sevinç Albayrak (40) olay yerine gelen ambulansla çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan ve eşi olduğu kaydedilen(46) ise araç içerisinde yanarak feci şekilde can verdi.Kazayı haber alır almaz, ola yerine gelende yaşanan kazanın ardından yardım etmek yerine kaçmayı seçen 3 kişiye tepki gösterdi.Akgün, "Böyle şey mi olur? Kardeşim çıktın ettin, kaza bu kaza olur yani. Suçlu, suçsuz şu anda ayırma mümkünatı yok ama en azından siz kurtuldunuz Allah sizleri kurtardı geç şuraya bir dakikada çek gene kaç böyle bir şey yok" diyerek tepkisini ortaya koydu.Akgün, görgü tanıklarının beyanına göre araziye doğru kaçanların yakalanması için emniyet yetkilerine de talimat verdi.