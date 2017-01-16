Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine düzenlenen saldırıda 4 polis şehit oldu. Patlamanın olduğu bölgede araştırma halen sürüyor

Diyarbakır'da polise hain saldırı, 4 şehit var

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, bugün öğleden sonra polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Saldırı sonrası gelen ilk haberlerde 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandığı bilgisi yer aldı. Ancak şehit sayısı daha sonra 4 olarak açıklandı.Merkez Sur İlçesinden taşınan hafriyatın döküldüğü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alanın yanında bulunan mezarlık duvarının altına teröristlerce bırakılan patlayıcı, devriye gezen polis aracının geçişi sırasında saat 16.30'da patlatıldı. Kent merkezinden de duyulan patlamadan sonra gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin verdiği ilk bilgilere göre, patlamada 3 polis memuru şehit oldu. Hain saldırı sırasında yaralanan polis memurları ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.