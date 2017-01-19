GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Ocak 2017 Perşembe 12:44

Diyarbakır'da şehit polisin silahını çalan kansız yakalandı

PKK'lı teröristlerir kalleş tuzağı sırasında şehit düşen 4 polis memuruna, yardım etmek bahanesiyle yaklaşan ve birinin silahını çalan hırsız bugün yakalandı.

Diyarbakır'da şehit polisin silahını çalan kansız yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Diyarbakır'da şehit polisin silahını çalan kansız yakalandı


Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nden çıkarılan hafriyatın döküldüğü alanda 4 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı terör saldırısı sırasında, yardım bahanesiyle tahrip olan araca giren A.E.'nin bir polise ait tabancayı çalması, araçtaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera görüntüsünden yola çıkarak evinde çaldığı polis tabancası ile yakalanan A.E.'nın sorgusu sürüyor.

Sur İlçesi Dicle Üniversitesi Kampusu'ndaki hafriyat alanında güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polislerine yönelik geçen pazartesi günü düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu, 1'i ağır 2 polisin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili soruşturma sürüyor. Polis memurları Kadir Miraç, Özcan Mahmut Ava, Şenali Ocak ve Ali Sevim şehit olduğu ve 2 polisin yaralandığı saldırıda patlamanın şiddeti ile devrilen polis aracına yardım bahanesi ile yaklaşın bir kişinin şehit polislerden birinin silahını çaldığı ortaya çıktı.

Şehit ve yaralı polislerin silahlarından birinin eksik olduğunu tespit eden polisler devrilen polis aracında bulunan güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyince araca yardım bahenesi ile giren A.E.'nin bir tabancayı çalarak araçtan ayrıldığını tespit etti. Evine polis aracından çaldığı tabanca ile yakalanan E.A'nın örgüt bağlantısı ve saldırı ile ilgisinin olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi.

PATLAYICILAR SEPETLİ MOTOSİKLETLER İLE TAŞINMIŞ

Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanında görevli polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu terör saldırısında kullanılan yaklaşık 200 kilo patlayıcının bölgeye sepetli motosiklet ile getirildiği belirtildi. Olayın olduğu gün patlama noktasından 500 metre ileride bulunan ve incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen 2 sepetli motosiklet ile ilgili inceleme ve araştırmanın sürdüğü belirtildi. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişinin sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolandırıcılar bu kez Reina ile 185 bin lira vurdu Dolandırıcılar bu kez Reina ile 185 bin lira vurdu
Dayakçı koca internette 'İz bırakmadan kadın dövmeyi' araştırmış Dayakçı koca internette 'İz bırakmadan kadın...
Maltepe'de benzin istasyonunda rehine olayı Maltepe'de benzin istasyonunda rehine olayı
Böyle sapkınlık görülmedi; Katliamcı teröriste 3 kadın hediye etmişler Böyle sapkınlık görülmedi; Katliamcı teröriste...
Konya Ereğli'de kaza, 1 ölü 15 yaralı var Konya Ereğli'de kaza, 1 ölü 15 yaralı var
Otobüste dolandırıcılık: Yolcular bu yalana çabuk inandı Otobüste dolandırıcılık: Yolcular bu yalana çabuk...
Yukarı Çık

Dolandırıcılar bu kez Reina ile 185 bin lira...
Kurbanlarını "Teröristlerle bağlantınız tesbit edildi" yalanıyla tuzağa düşüren dolandırıcılar...

Haberi Oku