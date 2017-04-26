Ergani'de aileler ağır silahlarla çatıştı, 2 ölü var

Erganide eskiye dayalı aralarında düşmanlık bulunan iki ailenin fertleri Ergani ilçesi Namık Kemal Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi. İki ailenin fertleri uzun namlulu silahlarla birbirlerine ateş etti. Silahlı çatışmada S.Ş., M.Ş., S.T., M.K., Ş.K., S.K., Ö.Ş., M.Ş. ve A.Ş. yaralandı.Çatışma ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alıan yaralılardan Ş.K. ve Ö.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Sağlık durumları ağır olduğu belirtilen S.Ş., M.Ş., S.T., M.K. ve S.K., Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.İki yaralının tedavi gördüğü Ergani Devlet Hastanesi'ne giden aile fertleri arasında arbede çıktı. Çevik kuvvet ve özel hareket polisleri hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken, acil servise girişler kontrollü yapılıyor.Çatışmanın ardından polis tarafından yapılan operasyonda olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 kişi yakalandı.İki köyde jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.