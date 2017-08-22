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Facebook sapıklarına 15'er yıl hapis cezası

Facebook'ta tuzağa düşürülen 13 yaşındaki kız çocuğuna esrar içirerek cinsel istismarda bulunan sanıklar 'Para karşılığında birlikte olduk' yalanına başvurdu.

Facebook sapıklarına 15'er yıl hapis cezası

Facebook'ta tuzağa düşürülen 13 yaşındaki kız çocuğuna esrar içirerek cinsel istismarda bulunan sanıklar 'Para karşılığında birlikte olduk' yalanına başvurdu.

22 Ağustos 2017 Salı 10:34
Facebook sapıklarına 15'er yıl hapis cezası

Facebook sapıklarına 15'er yıl hapis cezası

Sosyal medya üstünden tuzağa düşürdükleri 13 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu vererek tecavüz eden iki sanığa mahkeme 15 yıl hapis cezası verdi

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde, Facebook'tan tanıştıkları 13 yaşındaki kız çocuğunu ıssız bir yere götürüp esrar içirdikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla haklarında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 2 sanık, 15'er yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.


Ergani İlçesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 13 yaşındaki  İ.Y., 16 Şubat 2016 günü polis merkezine başvurarak, Facebook'tan tanıştığı ikisi de 20 yaşında olan Abdurrahman Demir ve 'Çiko' lakaplı Muhammet Sait Atilla, tarafından otomobille ıssız bir yere götürülerek esrar içirildiğini ve cinsel istismara uğradığını söyledi. Mağdurun başvurusu üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheliler Demir ve Atilla gözaltına alındı. İfadelerinde cinsel istismar olayının doğru olduğunu ve mağdurun yaşının küçük olduğunu bilmediklerini söyleyen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada mağdurun cinsel istismara uğradığı tespit edilirken, olayın meydana geldiği aracın şüphelilerden Demir'e ait olduğu tespit edildi. Savcılık 2 şüpheli hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 30'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelilerin 15 yaşından küçük mağduru gezme bahanesiyle arabalarına aldıklarını belirten savcı, mağdurun ağlamasına ve istemediğini söylemesine rağmen zorla cinsel istismarda bulunduklarını kaydetti.


SANIKLARDAN İĞRENÇ SAVUNMA: PARA KARŞILIĞI BİRLİKTE OLDUK

Tutuklu sanıklar Demir ve Atilla'nın yargılaması Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Sanıklardan Atilla, "Mağdur ile Facebook'tan konuşuyorduk. Sonra mağdur bize mesaj atarak görüşmek istedi ve esrar istedi. Mağdur arabaya kendisi bindi. Kişi başı 60 lira karşılığında birlikte olmayı teklif etti. Tenha bir yerde birlikte olduk. Benden sonra diğer sanık, mağdurla birlikte oldu. Uyuşturucu içicisiyim ama mağdura esrar vermedim. Mağdurun 13 yaşında olduğunu bilmiyordum" iddiasında bulundu. Sanıklardan Demir de, mağdurun kendi isteği ile arabaya bindiğini iddia etti.


"BAĞIRDIM AMA YARDIMA KOŞACAK KİMSE YOKTU"


Duruşmada ifadesi alınan İ.Y., "Sanıklar araç içinde zorla benimle birlikte oldu. Önce Atilla, sonra da diğeri zorla birlikte oldu. İlişki sırasında 'İstemiyorum' diye bağırdım ve ağladım. Esrar maddesini ilişki sonrası içtik. Ben aracın içinde bağırmama rağmen yardımıma koşacak kimse yoktu" dedi.


15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN RIZASINA HUKUKSAL GEÇERLİLİK TANINMAZ


Kararını açıklayan Mahkeme, sanıklar Demir ve Atilla'yı 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 15'er yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mağdurun anlatımlarının olayın gerçekliğine uyduğundan sanık savunmasına itibar edilmediğini belirten Mahkeme gerekçeli kararında, "Sanıklar, 13 yaşındaki mağdur ile para karşılığında mağdurun isteği ile cinsel ilişki yaşadıklannı belirtmişler ise de; Türk hukuk sisteminde 15 yaşından küçüklerin rızalarına mutlak olarak hukuksal geçerlilik tanınmaz. Mağdurun rıza ile ilişkiye girmediği anlatımları dikkate alındığında sanıkların savunmasına itibar edilemeyeceği kanaatine varılmıştır" denildi.

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FacebookErganiDiyarbakır
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