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10 Mayıs 2017 Çarşamba 06:53

Gaspçılar, çalışmayan otomobili silah zoruyla ittirerek kaçtı

Bursa'da gaspçı dehşeti. Bir petrol istasyonuna gelen 3 kişi araçlarının deposunu benzinle doldurtarak, çalışmayan otomobilini silahla ittirerek kayıplara karıştı. Jandarma, ihbar üzerine gaspçıları silahları ve çaldıkları para ile birlikte yakaladı.

Gaspçılar, çalışmayan otomobili silah zoruyla ittirerek kaçtı
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Gaspçılar, çalışmayan otomobili silah zoruyla ittirerek kaçtı


Bursa'nın Gemlik ilçesi’nde bir petrol istasyonuna gelen 3 kişi araçlarının depolarına benzin doldurttuktan sonra  pompalı tüfek ile tehdit ettikleri pompacının cebindeki 2 bin 500 lirayı gasp etti. Araçları çalışmayan gaspçılar otomobili pompacılara silah zoruyla ittirtip çalıştırdıktan sonra kaçtı.

Olay, İstanbul Yolu  Engürücük  Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. 16 MAG 29 plakalı otomobille istasyona gelen 3 kişi araçlarının depolarına benzin doldurttuktan sonra ellerinde bulunan pompalı tüfek ile havaya 1 el ateş ederek pompacının cebinde bulunan 2 bin 500 lirayı gasp etti. Daha sonra araca binen soyguncular aracın çalışmaması üzerine tekrar inip benzin istasyonunda bulunan iki pompacıya silah doğrultup araçlarını ittirterek çalıştırıp olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine gelen Jandarma ekipleri araştırma yaparken durum polis ekiplerine de bildirildi. Bursa yönüne kaçan zanlılar ile polis arasında kovalamaca başladı. Araçtakiler 20 kilometre uzaklıkta bulunan bir otomobil fabrikasının garajında  ismi açıklanmayan 18 yaşından küçük bir çocuk ile birlikte 25 yaşındaki M.Y. ve 30 yaşındaki F.O. gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerinde yapılan aramada gasp ettikleri 2 bin 500 lira ile pompalı av tüfeğe el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
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