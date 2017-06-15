Gaziantep'de hava destekli PKK-PYD operasyonu

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK ile örgütün Suriye kolu PYD/YPG-YPJ'ye yönelik insansız hava aracı destekli operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG-YPJ adına eylem ve faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik, insansız hava aracı destekli operasyon düzenledi.Operasyonda ekipler tarafından önceden belirlenen çok sayıda adreste arama yapıldı. Balyoz ile kırılarak girilen evlerde yapılan aramada 2 el telsizi, 1 FETÖ/PDY içerikli, 3 PKK/KCK içerikli yasak kitap, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirilirken, adları açıklanmayan 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.