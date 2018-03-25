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Haftanin Kampı'nda PKK'lı teröristleri SİHA vurdu

Kuzey Irak'ta terör örgütüne yönelik operasyonda SİHA'lar devreye girdi. Havadan SİHA'larla hedef alınan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haftanin Kampı'nda PKK'lı teröristleri SİHA vurdu

Kuzey Irak'ta terör örgütüne yönelik operasyonda SİHA'lar devreye girdi. Havadan SİHA'larla hedef alınan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

25 Mart 2018 Pazar 22:20
Haftanin Kampı'nda PKK'lı teröristleri SİHA vurdu

Haftanin Kampı'nda PKK'lı teröristleri SİHA vurdu

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki yapılanmasına yönelik karadan devam eden operasyonlara, havadan SİHA'lar da destek veriyor. Bugün düzenlenen hava operasyonunda SİHA'lar 3 teröristi etkisiz hale getirdi..

Irak'ın Haftanin bölgesindeki PKK'lı terörist gruba Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile yapılan müdahalede 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak topraklarında, sözde 'Haftanin alanı Bektorya eğitim kampı' bölgesinde 4 terörist ve 1 sığınak, İHA ile tespit edilmesi üzerine bölge yakın hava desteği, SİHA ve topçu atışları ile ateş altına alındı. Yapılan SİHA ve topçu atışları ile 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "25 Mart 2018 tarihinde 23'üncü Piyade Tümen komutanlığı 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde, sınırdan 5 kilometre içeride Irak topraklarında (sözde Haftanin alanı Bektorya eğitim kampı bölgesinde) 4 terörist ve 1 sığınak İHA ile tespit edilmesi üzerine bölge yakın hava desteği, SİHA ve topçu atışları ile ateş altına alınmış ve 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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