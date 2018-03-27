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Hatay Arsuz'da operasyon, 11 terörist öldürüldü

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ağır darbe. Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Hatay Arsuz'da operasyon, 11 terörist öldürüldü

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ağır darbe. Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

27 Mart 2018 Salı 02:21
Hatay Arsuz'da operasyon, 11 terörist öldürüldü

Hatay Arsuz'da operasyon, 11 terörist öldürüldü


Afrin operasyonunu son aşamaya gelirken, Suriye sınırında Amanos dağlarında terör örgütüne ağır darbe indirildi. Arsuz ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçleri tarafından sürdürülen planlı operasyonlar kapsamında, Arsuz İlçesi Karagöz Mahallesi Meti sırtları bölgesinde bir grup terörist tespit edildiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre; açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgeye sevk edilen yakın hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alan ateş altına alındığı operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Ancak şu ana kadar 6 bölücü terör örgütü üyesinin cesedine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 4 adet M-16 tüfek 1 roket atar ve bir tabanca ile bunlara ait mühimmatlar ele geçirilmiştir."


Açıklamada, ele geçirilen teröristlerin 09 Temmuz 2017 tarihinde Antakya ilçesinde iki güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 19 Ekim 2017 tarihinde Samandağ İlçesi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na silahlı saldırı yapılması ve arazide arama-tarama faaliyeti icra eden birliğe saldırarak bir güvenlik görevlisinin yaralanması ve 18 Mart 2018 tarihinde Arsuz İlçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapmakta olan kişileri durdurarak propaganda yapılması olaylarını gerçekleştiren terörist grup olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Bölgede operasyonların ve arama-tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Son Güncelleme: 26.03.2018 23:27
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