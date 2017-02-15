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15 Şubat 2017 Çarşamba 23:41

Herkes onu arıyordu, evinde uyurken bulundu

Üniversite öğrencisi Furkan Faik Yılmaz'dan iki gündür haber alamayan arkadaşları polisi harekete geçirdi, her yerde aranan Yılmaz evinde uyurken bulundu.

Herkes onu arıyordu, evinde uyurken bulundu
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Herkes onu arıyordu, evinde uyurken bulundu

Üniversite öğrencisi Furkan Faik Yılmaz'dan iki gündür haber alamayan arkadaşları polisi harekete geçirdi, her yerde aranan Yılmaz evinde uyurken bulundu.

Bolu'da kendisinden iki gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi evinde uyurken bulundu.

Alınan bilgiye göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Furkan Faik Yılmaz'dan iki gündür haber alamayan yakınları ile okul arkadaşları polis ekiplerinden yardım istedi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, üniversite öğrencisinin kaldığı Borazanlar Mahallesi 434. Sokak üzerindeki apart eve geldi. Kapıyı çalan ekipler içeriden ses gelmemesi üzerine sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verdi.

Yılmaz'ın kaldığı apart dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açan ekipler, üniversite öğrencisini evinde uyurken buldu.

Üniversite öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirleyen sağlık ekipleri ile polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.


 
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