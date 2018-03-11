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İstanbul'da 2 bin adres didik didik arandı

Değişik suçlardan hapis cezası kesinleşen hükümlülerin yakalanmasına yönelik İstanbul polisinin sabaha karşı başlattığı operasyon gün boyu sürdü..

İstanbul'da 2 bin adres didik didik arandı

Değişik suçlardan hapis cezası kesinleşen hükümlülerin yakalanmasına yönelik İstanbul polisinin sabaha karşı başlattığı operasyon gün boyu sürdü..

11 Mart 2018 Pazar 15:35
İstanbul'da 2 bin adres didik didik arandı

İstanbul'da 2 bin adres didik didik arandı


İstanbul polisi, haklarında kesinleşmiş 3 yıl ve üstü hapis cezabı olanların yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Kangal Pencesi adı verilen operasyonda 2 bin ev arandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla 39 ilçede eş zamanlı başlatılan Kangal Pençesi operasyonu kapsamında 2 bin adreste arama yapıldı


İstanbul Emniyeti dev bir operasyona imza attı. İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın emirleri doğrultusunda 39 İlçede saat 02:00'de eş zamanlı 'Kangal pençesi' operasyonu yapıldı. 

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 3 yıl üzeri kesinleşmiş cezası olan, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin adrese arama kararı ile girildi. 3 bin ekip, 6 bin personelin görev yaptığı operasyonda birçok aranan kişi yakalandı.

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