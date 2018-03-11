İstanbul'da 2 bin adres didik didik arandı



İstanbul polisi, haklarında kesinleşmiş 3 yıl ve üstü hapis cezabı olanların yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Kangal Pencesi adı verilen operasyonda 2 bin ev arandı.

'ın talimatıyla 39 ilçede eş zamanlı başlatılan Kangal Pençesi operasyonu kapsamında 2 bin adreste arama yapıldı



İstanbul Emniyeti dev bir operasyona imza attı. İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın emirleri doğrultusunda 39 İlçede saat 02:00'de eş zamanlı 'Kangal pençesi' operasyonu yapıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 3 yıl üzeri kesinleşmiş cezası olan, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin adrese arama kararı ile girildi. 3 bin ekip, 6 bin personelin görev yaptığı operasyonda birçok aranan kişi yakalandı.