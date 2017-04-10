İstanbul'un göbeğinde vatandaşlar silahla tehdit edildi

ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI

DHKP-C'DEN KAYITLARI VAR

Referanduma 6 gün kala, yüzleri maskeli 3-4 kişilik bir grup, İstanbul Okmeydanı'nda girdiği kahvede vatandaşları tehdit etti.Halk oylaması için çalışma yapıldığı gerekçesiyle bir kahvehaneye gelip vatandaşları silahla tehdit eden kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Okmeydanı'nda bir kahvehanedeki vatandaşları, halk oylaması için çalışma yapıldığı gerekçesiyle tehdit eden silahlı ve maskeli kişilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.Alınan bilgiye göre, Okmeydanı'nda bir kahvehaneye akşam saatlerinde gelen silahlı ve kar maskeli kişilerin vatandaşları tehdit ettiği ihbarı üzerine, polis ekipleri, olayın meydana geldiği iş yerine gitti.Kahvehanedeki vatandaşların ifadesine başvuran polis ekipleri, silahlı 3-4 kişinin "Mahallemizde faşist çalışmalara izin vermeyiz. Bu mahalle, devrimcilerin mahallesidir, öyle kalacaktır. Bu böyle biline" diye tehditte bulunduktan sonra iş yerinden ayrıldığını belirledi.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Okmeydanı'nda bulunan bir kahvehane de siyasi propaganda yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.Olay, Okmeydanı Mektep sokakta bulunan bir kahvehanede bu akşam saatlerinde meydana geldi. Kahvehaneye elleri tabancalı, yüzleri maskeli olarak giren 3 kişi siyasi propaganda yaptıktan sonra ayrıldı. Vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine TEM ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler U.G., E.Y. ve S.A.'nın kimliğini belirleyerek düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 3 kişinin terör örgütü DHKP-C'den kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.