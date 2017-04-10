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10 Nisan 2017 Pazartesi 02:31

İstanbul'un göbeğinde vatandaşlar silahla tehdit edildi

Okmeydanı'nda bir kahveye giren yüzleri maskeli kişiler, vatandaşları silah tehdidiyle referandum öncesi vatandaşları tehdit etti..

İstanbul'un göbeğinde vatandaşlar silahla tehdit edildi
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İstanbul'un göbeğinde vatandaşlar silahla tehdit edildi

Referanduma 6 gün kala, yüzleri maskeli 3-4 kişilik bir grup, İstanbul Okmeydanı'nda girdiği kahvede vatandaşları tehdit etti.

Halk oylaması için çalışma yapıldığı gerekçesiyle bir kahvehaneye gelip vatandaşları silahla tehdit eden kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Okmeydanı'nda bir kahvehanedeki vatandaşları, halk oylaması için çalışma yapıldığı gerekçesiyle tehdit eden silahlı ve maskeli kişilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Okmeydanı'nda bir kahvehaneye akşam saatlerinde gelen silahlı ve kar maskeli kişilerin vatandaşları tehdit ettiği ihbarı üzerine, polis ekipleri, olayın meydana geldiği iş yerine gitti.

Kahvehanedeki vatandaşların ifadesine başvuran polis ekipleri, silahlı 3-4 kişinin "Mahallemizde faşist çalışmalara izin vermeyiz. Bu mahalle, devrimcilerin mahallesidir, öyle kalacaktır. Bu böyle biline" diye tehditte bulunduktan sonra iş yerinden ayrıldığını belirledi.

ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Okmeydanı'nda bulunan bir kahvehane de siyasi propaganda yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Okmeydanı Mektep sokakta bulunan bir kahvehanede bu akşam saatlerinde meydana geldi. Kahvehaneye elleri tabancalı, yüzleri maskeli olarak giren 3 kişi siyasi propaganda yaptıktan sonra ayrıldı. Vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine TEM ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler U.G., E.Y. ve S.A.'nın kimliğini belirleyerek düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

DHKP-C'DEN KAYITLARI VAR

Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 3 kişinin terör örgütü DHKP-C'den kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


 
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