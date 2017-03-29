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29 Mart 2017 Çarşamba 03:23

İzmir Buca'da bombalı saldırı, 1 ölü var

Buca'da gece yarısı bir otomobilde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Aynı bölgede çöp konteynerı içinde tuzaklanan bomba da büyük bir gürültü ile patladı.

İzmir Buca'da bombalı saldırı, 1 ölü var
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İzmir Buca'da bombalı saldırı, 1 ölü var


İzmir Buca'da bir otomobilde meydana gelen patlamada 1 kişi can verdi, patlamanın olduğu bölgede tuzaklanan ikinci bir bomba daha büyük bir gürültüyle patladı. Buca'da halen çok sayıda polis ekibi incelemeyi sürdürüyor.



İzmir'in Buca İlçesi'nde bir otomobilde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme yaparken, yakındaki bir çöp konteynırında da patlama meydana geldi.

Buca İlçesi Fırat Mahallesi'nde bugün saat 02.00 sıralarında bir otomobilde, patlama meydana geldi. Patlamada, araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, inceleme yaparken, yaklaşık 300 metre mesafede, bir çöp konteynırında ikinci bir patlama meydana geldi.
Olayın terör olayı olduğu üzerinde duran polis, telsizden çöp konteynırladan uzak durulması konusunda uyarı yaptı.
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