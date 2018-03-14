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İzmir'de genç kadın evinde ölü bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde 3 yaşında çocuğu ile birlikte yaşayan genç kadın evinde ölü olarak bulundu. Polis Müzeyyen Laçin adlı genç kadının erkek arkadaşının peşine düştü.

İzmir'de genç kadın evinde ölü bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde 3 yaşında çocuğu ile birlikte yaşayan genç kadın evinde ölü olarak bulundu. Polis Müzeyyen Laçin adlı genç kadının erkek arkadaşının peşine düştü.

14 Mart 2018 Çarşamba 01:20
İzmir'de genç kadın evinde ölü bulundu

İzmir'de genç kadın evinde ölü bulundu

Müzeyyen Laçin (28) adlı genç kadın evinde ölü bulundu. 3 yaşındaki çocuğunun sürekli ağlama sesleri üzerine komşularının polise haber vermesi üzerine Laçin'in cansız bedeni ile karşılaşıldı

İzmir'in Tire ilçesi Turan Mahallesi Selvili Mescid Sokak'ta iki katlı evin 2. katında çocuğuyla yaşayan Müzeyyen Laçin'in (28) evinden çocuk ağlaması duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, arkadan kilitli kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi.

Ekipler, 3 yaşında ağlayan bir çocuk ve yerde hareketsiz yatan Laçin'i gördü. Yapılan incelemede başından silahla vurulan Laçin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen ilk bilgilere göre polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Laçin'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili Laçin'in erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen M.B'nin arandığı öğrenildi.

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