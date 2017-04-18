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18 Nisan 2017 Salı 08:45

İzmir'de referandum protestosu; 19 gözaltı var

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, referandum sonuçlarını protesto eden gruba polis müdahale etti ve 19 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de referandum protestosu; 19 gözaltı var
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İzmir'de referandum protestosu; 19 gözaltı var

Referandum sonrası YSK'nın aldığı karara yönelik protestolar dün İzmir'e de sıçradı. Dün akşam saatlerinde üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Küçükpark'ta toplanan bir grup, slogan atarak anayasa değişikliği referandumu sonuçlarını protesto etmeye başladı. Polis gösterinin izinsiz olduğu belirterek dağılmaları uyarısında bulundu.
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Uyarıya rağmen protestocu grup slogan atmayı sürdürdü.

Çevik kuvvet ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Müdahale üzerine sokak aralarına kaçışan protestoculardan 19'u gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Aynı yerde pazar gecesi, yine referandum sonuçlarını protesto etmek için yapılan gösteriye de polis müdahale etmiş, 4 kişiyi gözaltına almıştı. (FOTOĞRAF: İstanbul Kadıköy'deki gösterilerden alınmıştır)

 
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