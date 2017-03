Kabinde elektronik eşya yasağı başladı

Amerika ve İngiltere Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkeden ABD’ye yapılan uçuşlarda, yolcuların akıllı telefondan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladı. Bu uçuşlarda artık tablet, kamera ve bilgisayarlar uçakların bagaj bölümüne teslim edilecek. THY yetkilileri ilk uygulamanın bugün sabah 08.30 New York uçağı ile başladığını açıkladı.Buna göre ABD’ye yapılan uçuşlarda, yolcuların akıllı telefonlardan büyük elektronik cihazları yanlarına almaları yasaklandı. Dünden itibaren başlayan yasak kapsamına giren cihazlar arasında bilgisayar, tablet, kamera ve DVD oynatıcıların bulunması dikkat çekiyor. Söz konusu yasak, İstanbul’un da içinde bulunduğu Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki 17 şehrinden kalkan ve varış noktaları New York, Chicago, Detroit ve Montreal olan uçuşları kapsıyor. Yasak kapsamında kalan cihazlar, uçak kabinine alınamayacak ve bagaja verilecek. ABD’nin bu kararı almasının sebebi olarak ise Arap Yarımadası El Kaide ve kısa süre önce Yemen’de Amerikan özel kuvvetlerince yapılan bir baskında elde edilen istihbaratla ilişkili olduğunu öne sürülüyor.Alınan karadan sonra Türk Hava Yolları’ndan (THY) açıklama geldi. Yapılan açıklamada,denildi. THY yetkilileri ilk uygulamanın bugün başladığını açıkladı.ABD’nin aldığı bu kararla beraber “Neden tablet ve bilgisayarlar uçak kabinine alınıyor da, akıllı telefonlar alınmıyor?” sorusu akıllara geldi. Uzmanlar, uçakların dijital sistemlerinde bir açık olabileceğini ve bu açığa da tablet veya bilgisayarlarla daha kolay sızabileceğini ileri sürüyor. İddialardan bir diğeri de bilgisayardaki bataryaların, akıllı telefonlara oranla daha büyük olduğu ve böylelikle uçakta patlatılarak yangın çıkarılabileceği üzerine yoğunlaşıyor.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD’nin uyguladığı yasağa tepki gösterdi. Arslan,dedi.Lagos / Arik AirKahire / EgyptairDubai ve Atina / EmiratesAddis Ababa / EthiopianTogo ve Dublin / LomeAbu Dhabi / EtihadKuveyt / Kuwait AirwaysDoha / Qatar AirwaysKasablanka / Royal AirUmman / Royal JordanianCidde ve Riyad / SaudiaJohannesburg ve Dakar / South African Airwaysİstanbul / Türk Hava Yolları* Sadece ABD’nin New York, Chicago, Detroit ve Montreal şehirlerine yapılacak uçuşlarda yasak uygulanacak.Akıllı telefonlardan büyük olan cihazların olduğu liste şu şekilde:- Tablet bilgisayar- Dizüstü bilgisayarlar- Kamera- DVD oynatıcıGüvenlik uzmanları, cep telefonlarından daha büyük cihazlar içine konulabilecek patlayıcıların uçağın gövdesine hasar verebilecek etkiye sahip olacağına dikkat çekti. Geçen yıl şubat ayında meydana gelen olayda, Somali’de Mogadişu’dan kalkan Daallo Havayolları’nın uçağında bir yolcu, dizüstü bilgisayarının içine gizleyerek soktuğu bombayı uçağın kalkışı sırasında patlatmıştı. Uzmanlar, gövdede patlama ile meydana gelebilecek hasarın ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.ABD’den sonra İngiliz hükümeti’de, Türkiye dahil 6 ülkeden Birleşik Krallık’a doğrudan yapılan uçuşlarda, yolcuların bazı elektronik cihazları kabine almasının yasaklandığını duyurdu.Başbakanlık Sözcüsü, yeni uygulamanın, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan’dan Birleşik Krallık’a doğrudan yapılan uçuşları kapsadığını açıkladı. Buna göre, bu ülkelerden Birleşik Krallık’a yapılacak uçuşlarda yolcular kabin içerisine, uzunluğu 16, genişliği 9,3 ve derinliği de 1,5 santimetreden fazla olan herhangi bir tür elektronik cihazı alamayacak. Sözcü, bu cihazların uçağın bagajına verilen bavul veya çantalara konulması gerektiğini aktarırken, hükümetin yeni uygulamayı “gerekli, uygun ve etkili” bulduğunu bildirdi. Uygulamadan etkilenen İngiliz havayolu şirketleri, “British Airways”, “EasyJet”, “Jet2.com”, “Monarch”, “Thomas Cook” ve “Thomson” olarak sıralanırken, diğer ülke havayolu şirketlerinin ise “Türk Hava Yolları”, “Pegasus Hava Yolları”, “Atlas Global Hava Yolları”, “Middle East Airlines”, “Egyptair”, “Royal Jordanian”, “Tunisair” ve “Saudia” olduğu belirtildi.Hürriyet