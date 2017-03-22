Kabinde elektronik eşya yasağı başladı

Amerika ve İngiltere Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkeden ABD’ye yapılan uçuşlarda, yolcuların akıllı telefondan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladı.

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