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22 Şubat 2017 Çarşamba 01:02

Kafasında bıçakla hastaneye geldi: Arkadaşı bıçaklamış

Kocaeli'de iki kişi arasındaki kavga kötü bitti. Kafasına bıçak saplanan bir kişi hastaneye kaldırıldı..

Kafasında bıçakla hastaneye geldi: Arkadaşı bıçaklamış
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Kafasında bıçakla hastaneye geldi: Arkadaşı bıçaklamış

Arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan Hayrettin Davulcu adlı şahıs hastane acil servisine kafasına saplanan bıçakla getirildi.

İzmit'te, kimsesizlerin kaldığı barınma evinde S.B. daha önce tartıştığı Hayrettin Davulcu'yu başının arka kısmından bıçakladı.

Davulcu başına saplanan bıçakla hastaneye götürülürken, olaydan sonra kaçan S.B. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, İzmit Kuruçeşme Yeni Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait kimsesizlerin kaldığı barınma evinde meydana geldi. Hayrettin Davulcu barınma evinde televizyon izlerken iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan S.B. tarafından başının arka kısmından bıçaklandı. Davulcu acı içinde feryat ederken, S.B. ise kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, başına bıçak saplanan Hayrettin Davulcu'yu Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane girişinde Hayrettin Davulcu, "Dengesiz deli midir nedir? Oturduğum yerde dizi seyrederken o anda saldırdı, arkamdan vurdu. Kulaklık vardı kulağımda. Önceden ağız tartışmamız oldu. Kapıya tekme vuruyordu onun için uyardım. Birkaç kişiyle daha tartıştı sonra yine bana denk geldi. Kabak benim başıma patladı" dedi.

Ameliyata alınan Hayrettin Davulcu'nun başına saplı olan bıçak çıkartıldı.  Polis olaydan sonra kaçan zanlı S.B.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.


 
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Kafasından Bıçakla
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