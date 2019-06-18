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Kaldırıma park eden maganda, gençlerin üzerine yürüdü

İstanbul Beylikdüzü'nde otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletli gençlerle tartıştı. Gençlerin tepki gösterdiği sürücü bir de üstlerine yürüdü.

Kaldırıma park eden maganda, gençlerin üzerine yürüdü

İstanbul Beylikdüzü'nde otomobilini kaldırıma park eden sürücü, tepki gösteren bisikletli gençlerle tartıştı. Gençlerin tepki gösterdiği sürücü bir de üstlerine yürüdü.

18 Haziran 2019 Salı 17:42
Kaldırıma park eden maganda, gençlerin üzerine yürüdü

Kaldırıma park eden maganda, gençlerin üzerine yürüdü


Kaldırımlara, ana caddelerde trafik ışıklarının hemen önüne, boş buldukları her yere araçlarını bırakarak giden magandalar vatandaşlara hayatı çekilmez hale getirirken, kendilerini uyaranlara da arsızca saldırıyor. 

İstanbul Beylikdüzü’nde bisikletle seyreden gençler, otomobilini kaldırıma park eden sürücüye tepki gösterdi. Kaldırımda park edilen araç engeline takılan gençler, "Başka yer yok mu, bir engelli gelse nereden geçecek?" diyerek sürücüye tepki gösterdi. Bu sözler üzerine aracından inip gençlerin üzerine yürüyen sürücü, "Buraya park ettim, var mı diyeceğin? Engellileri ben görüyorum" ifadelerini kullandı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde giden bisikletli gençler, bisiklet yolunun bitmesi üzerine kaldırıma geçti. Burada bir süre daha seyreden gençler, bir sürücünün otomobilini kaldırıma park ettiğini gördü. Kaldırımdan geçmekte zorlanan gençler, aracın yanından geçmeye çalışırken içeride oturan sürücüye tepki gösterdi. Gencin, "Ağabey başka yer yok mu, buraya mı park ettin?" sözü üzerine sürücü aracından indi.

GENÇLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Öfkelenen sürücü, "Buraya çektim var mı bir diyeceğin?" diyerek gençlerin üzerine yürüdü. Gencin, "Geçemiyoruz abi bir engelli gelse nereden geçecek?" cevabı üzerine sürücü, "Ben engelliyi görüyorum" dedi. Çevredeki bir kadının da tepki gösterdiği olayda sürücü, "Bırak konuşma ya!" ifadelerini kullandı. Gençler ardından yollarına devam ederek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
MagandaParkBeylikdüzü
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