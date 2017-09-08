Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109743
ALTIN
147.664
DOLAR
3.4099
STERLİN
4.4602
EURO
4.0883
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının...
“Osmanlıspor, 4 futbolcusunu Ankaragücü'ne kiralık verdi“
“Osmanlıspor, 4 futbolcusunu Ankaragücü'ne kiralık...
Galatasaray Fluo ile sponsorluk anlaşması imzalıyor
Galatasaray Fluo ile sponsorluk anlaşması imzalıyor
Fernando:Böyle taraftar grubu görmedim
Fernando:Böyle taraftar grubu görmedim
Eski 4 Eylül Stadyumu'nun yıkım çalışmalarına başlandı
Eski 4 Eylül Stadyumu'nun yıkım...

Kız arkadaşını ve arabasını bırakıp kaçtı

Polis uygulama noktasında durmayarak kaçan genç trafik kazası yaptı. Otomobili ve içindeki kız arkadaşını kaçan genç aranıyor.

Kız arkadaşını ve arabasını bırakıp kaçtı

Polis uygulama noktasında durmayarak kaçan genç trafik kazası yaptı. Otomobili ve içindeki kız arkadaşını kaçan genç aranıyor.

08 Eylül 2017 Cuma 02:04
Kız arkadaşını ve arabasını bırakıp kaçtı

Kız arkadaşını ve arabasını bırakıp kaçtı

Antalya Manavgat'ta, şüpheli bir aracı takip eden polis ekipleri, ilginç olaya tanık oldu. Araç içindeki genç, hem otomobili hem de kız arkadaşını bırakarak kaçtı. 

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama noktasından kaçan otomobilin sürücüsü, motorize trafik polisinin takibi sırasında bir araca çarptı. Edinilen bilgiye göre göre;  şahıs, yakalanacağını anlayınca aracı ve yanında bulunan kız arkadaşını bırakıp yaya olarak kaçtı.

Manavgat Sanayi Kavşağı yakınlarında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, görevlilerin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, motorize trafik polisinin amansız takibi sonucu, otogar kavşağında Adem Balcıoğlu'nun kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın ardından otomobilden inen sürücü, yanındaki kız arkadaşını otomobilde bırakarak Bahçelievler Mahallesi istikametine kaçtı. 

Kazada yaralanan olmazken otomobilde bulunan genç kızın verdiği bilgi doğrultusunda kaçan otomobil sürücüsünün adının Kaan K. olduğu belirlendi. Kaan K.'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Kaan KManavgat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arnavutköy'de boya fabrikasında yangın, iki yaralı var
Arnavutköy'de boya fabrikasında yangın, iki yaralı var
Termal kamarelardan farkedildi: Diyarbak'da saldırı girişimi
Termal kamarelardan farkedildi: Diyarbak'da saldırı girişimi
Cinnet geçiren güvenlik görevlisi 3 kişiyi öldürdü
Cinnet geçiren güvenlik görevlisi 3 kişiyi öldürdü
Manavgat'ta okul müdürüne cinsel istismar suçlaması
Manavgat'ta okul müdürüne cinsel istismar suçlaması
Yozgat Sivas yolunda feci kaza, 3 ölü 44 yaralı var
Yozgat Sivas yolunda feci kaza, 3 ölü 44 yaralı var
Savcının oğlu, Ataköy'ü karıştırdı: Havaya ateş açtı 2 yaralı var
Savcının oğlu, Ataköy'ü karıştırdı: Havaya ateş açtı 2 yaralı var
Alkol aldı, evinin önünde kızlara tüfekle saldırdı
Alkol aldı, evinin önünde kızlara tüfekle saldırdı
Okul bahçesinde servisçiler silaha sarıldı. 3 yaralı var
Okul bahçesinde servisçiler silaha sarıldı. 3 yaralı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim