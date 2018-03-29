Kredi Pro dolandırıcılığı; Sahtekar çifti lüks hayat yakalattı

Dolandırıcılık olayları hızla artarken, kurbanların sayısı da çığ gibi büyüyor. Son dönemde birbirinden farklı onlarca yöntemle dolandırıcılık yöntemini kullanan sahtekarlar, kurbanlarına kolay para kazanma, bankadan kredi çekme, çekilişle tatil, devre mülk ve ucuz konut satın alma, kaza sigortasından para alma gibi bahanelerle vatandaşı tuzağa düşürüyorlar. İstanbul polisi son dönemde hakkında onlarca şikayet oluşan Kredi Pro adlı çağrı merkezini yakın takibe alınca, 5 bin kişiden 1.8 milyon lira toplayan çeteyi de çökertti.



KREDİ ÇIKARMAK İÇİN 400 TL ALIYORLAR

Kredi Pro'nun kurduğu tuzağa düşen binlerce kişi değişik miktarlarda para ödedi. 400 TL'den başlayan kredi masrafı ve komisyon adı altında para alan çağrı merkezine başvuranlar "Krediniz çıktı, yakında size göndereceğimiz şifre ile bankadan çekebilirsiniz" diyerek kurbanlarını haftalarca oyaladı.

Kredi pro hakkında şikayetvar.com adresine yapılan onlarca yorumda, vatandaşlara "18 banka ile anlaşmamız var, siciliniz ne olursa olsun size kredi çıkarıyoruz" diyerek güvence verdiği dikkat çekiyor.

Hangi bankadan kredi çıktığını bile "Gîzli" olduğu gerekçesiyle söylemeyen çağrı merkezi çalışanlarının günlerce telefonlara da çıkmadığı iddia ediliyor.

İŞTE O ŞİKAYET MESAJLARINDAN BAZILARI



TEKİRDAĞ'DA ÇAĞRI MERKEZİ KURMUŞLAR

"Kredi Pro" isimli çağrı merkezi kurup 5 bin kişiden 1.8 milyon TL’lik vurgun yapan çetenin lideri Bilal G. ile hamile eşi Tuğçe G., İzmir’de lüks villalarında yakalandı. Çetenin vurgun parasıyla Mısır’da yaptığı lüks tatilden görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edildi. Gözaltındaki 70 kişiden 51’i tutuklandı

TELEFONLA ARAYIP SİZE KREDİ ÇIKARTALIM DEMİŞLER

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son aylarda binlerce kişiyi arayıp, "Size kredi çıkartacağız" diyerek milyonlarca TL’lik vurgun yapan çeteyi takibe aldı. Çete üyelerinin İzmir, İstanbul ve Tekirdağ’da "Kredi Pro" isimli çağrı merkezi kurduğu ve iletişime geçtikleri 5 bin kişiden 1.8 milyon TL’lik vurgun yaptıkları tespit edildi.

HAMİLE EŞİYLE BİRLİKTE LÜKS VİLLADA YAKALANDI

Siber polisi tespitlerin ardından İzmir, İstanbul ve Tekirdağ’da çok sayıda adrese baskın düzenledi. Çete lideri olduğu belirtilen Bilal G. ve hamile eşi Tuğçe G., İzmir’deki lüks villalarında yakalandı. Operasyonlarda çağrı merkezlerinde çalışan 70 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre çağrı merkezlerindeki 87 dizüstü bilgisayar, 8 tablet bilgisayar, 161 cep telefonu, 160 sim kartı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

PARALAR LÜKS TATİLLERE

5 bin kişiyi kandırarak milyonlarca lira haksız kazanç elde eden çete üyelerinin Mısır’da ve değişik ülkelerde yaptıkları lüks tatil anlarını da sosyal medya hesaplarından yayınladıkları tespit edildi. Şüphelilerden 51’i tutuklandı; hamile olan Tuğçe G. ve Gül A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.