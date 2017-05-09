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09 Mayıs 2017 Salı 16:36

Kripto askerlere operasyon

TSK'nın kripto yapılanmasına yönelik olarak Tekirdağ merkezli 20 ilde ve KKTC'de 110 kripto FETÖ'cünün yakalanması için operasyon başlatıldı

Kripto askerlere operasyon
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Kripto askerlere operasyon
   TSK'nın kripto yapılanmasına yönelik olarak Tekirdağ merkezli 20 ilde ve KKTC'de 110 kripto FETÖ'cünün yakalanması için operasyon başlatıldı.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK'daki "kripto" yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
    Bunun üzerin kripto FETÖ'cülerin yakalanması için Tekirdağ merkezli 20 il ve KKTC'de operasyon başlatıldı.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Tekirdağ, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da ve KKTC'de, aralarında örgütün "asker abisi" olduğu iddia edilen 12 sivilden talimat aldığı öne sürülen 2'si askeri okul öğrencisi 108'i muvazzaf askeri personel olmak üzere 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
   Karar doğrultusunda, askeri personelin makam ve ikametlerindeki aramalar sürüyor. Bu arada, hakkında gözaltı kararı bulunanlardan 67'sinin astsubay, 16'sının teğmen, 18'inin üsteğmen, 3'ünün yüzbaşı, 3'ünün binbaşı, 1'inin kıdemli albay, 2'sinin ise askeri okul öğrencisi oldukları öğrenildi.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren çalışmalar sonunda, FETÖ'nün örgüt üyeleri arasında farklı haberleşme yöntemleri deşifre edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ve sivil imamlara yönelik son operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 17 "asker abisi"nden 9'u tutuklanmıştı. Operasyonun sürmesi nedeniyle örgütün haberleşme yöntemleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınanların verecekleri ifadeler doğrultusunda soruşturmanın genişleyebileceği öğrenildi. Operasyonun ilk dalgasında 13'ü "asker abisi" 59'u çeşitli rütbelerdeki askerler olmak üzere toplam 72 şüpheli tutuklanmış, 21 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
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Kripto Askerler
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