Lezbiyen kızlar Arapların elinden zor kurtuldu

ANNESİNE MESAJ ATTI

BULUNDULAR AMA YER SÖYLEMEDİLER

Maria ve Shaza adlı genç kızlar, Dubai ve Gürcistan’dan sonra kaçak yollarla geldikleri İstanbul’da kayıplara karıştı. Aileleri ile arkadaşları, 4 gündür kayıp olan kızlar için İngiltere ve İspanya konsolosluklarına başvurdu. Shaza’nın babası tarafından pasaportları yırtılan 2 kız, İstanbul’da Geri Gönderme Merkezi’nde ortaya çıktıİngiltere’nin başkenti Londra’da tanışan İspanya ve Arjantin vatandaşı Maria Jimena Rico Montero (28) ile Mısır kökenli İspanyol Shaza İsmail (22), 4 gün önce geldikleri İstanbul’da kayıplara karıştı. İspanyol ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, lezbiyen çift, Londra’da tanıştı.Shaza İsmail’in babası, çiftin ilişkisine karşı çıktığı için takip etti. Onları Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentine davet etti. Baba, kızına annesinin hasta olduğunu söyleyerek Mısır’a dönmesini istedi. Babasının doğru söylemediğini öğrenen Shaza, babasına Maria’yla gitmek istediğini bildirdi.İki çift, Gürcistan aktarmalı olarak Londra’ya dönmek üzere yola çıktı. Tiflis Havalimanı’na geldiklerinde, Shaza İsmail’in babasını karşılarında gören 2 kız, büyük şaşkınlık yaşadı. Kızının Maria ile arkadaşlığına onay vermeyen Shaza İsmail’in babası, kızını geri dönmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak başaramadı. Baba, kızların pasaportlarını alarak vize sayfalarını yırttı. Pasaportsuz kalan 2 kız, buradan ayrılıp bir arkadaşları vasıtasıyla Gürcistan’a, buradan da kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptı. İstanbul’a gelen Maria ve Shaza, pasaportsuz yakalanınca gözaltına alındı.Maria’nın annesi Teresa Montero, “Kızım ilk mesajında Shaza’nın ailesi ve aile avukatlarının onu Gürcistan’a kadar takip ettiğini yazdı. Shaza’nın babası pasaportuna el koymuş. 10 saat nezarette soruşturulduktan sonra serbest bırakıldıklarını söyledi” dedi. Salı günü son olarak annesiyle yazışan Maria, “Anne, akşama kadar size ulaşamazsam başımıza bir şey geldiğinden haberdar olun” dedi. Bu kızların attığı son mesaj oldu.Endişelenen aileler ve kızların arkadaşları İngiltere ve İspanya konsolosluklarına başvurdu. Konsolosluklar lezbiyen çift için harekete geçti. 2 genç kızdan dün akşam iyi haber geldi. İspanyol arkadaşları kızların İstanbul’da bulunduğunu bildirdi. Maria’nın kız kardeşi Hermena Jimena de, kardeşinin ve arkadaşının bulunduğuna dair kendisine bilgi verildiğini ancak yeri hakkında açıklama yapılmadığını söyledi. İngiliz ve İspanyol gazetelerinde çıkan haberlere göre, 2 genç kız, İstanbul’da Geri Gönderme Merkezi’nde gözaltında tutuluyor. Haberlerde, sınırdışı işlemleri için İngiliz yetkililerle temasa geçildiği, Maria ve Shaza’nın Londra’ya gönderileceği de kaydedildi.