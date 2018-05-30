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Mağazada biber gazı sıkıldı, AVM'de yüzlerce kişi etkilendi

Balıkesir'de bir AVM'de sıkılan biber gazı büyük paniğe neden oldu. Mağazadaki müşteriler dışarıya çıkabilmek için adeta birbirini ezerken o anlar kaydedildi..

Mağazada biber gazı sıkıldı, AVM'de yüzlerce kişi etkilendi

Balıkesir'de bir AVM'de sıkılan biber gazı büyük paniğe neden oldu. Mağazadaki müşteriler dışarıya çıkabilmek için adeta birbirini ezerken o anlar kaydedildi..

30 Mayıs 2018 Çarşamba 19:42
Mağazada biber gazı sıkıldı, AVM'de yüzlerce kişi etkilendi

Mağazada biber gazı sıkıldı, AVM'de yüzlerce kişi etkilendi

Bir alışveriş merkezinde bulunan mağazada hangi amaçla sıkıldığı bilinmeyen biber gazı yüzünden aralarında bebeklerin de bulunduğu yüzlerce kişi kendini dışarı zor attı..


Balıkesir'de bir AVM'de sıkılan biber gazı büyük paniğe neden oldu. Mağazadaki müşteriler dışarıya çıkabilmek için adeta birbirini ezerken o anlar kaydedildi..

Edinilen bilgiye göre, 6 katlı AVM'de bilinmeyen bir sebeple içeride biber gazı sıkan bir vatandaş, mağazada alışveriş yapan herkesi paniğe sürükledi.

Yüzlerce vatandaş biber gazından etkilenirken, mağaza çalışanları da kendilerini büyük bir panikle dışarı attı. Vatandaşlar biber gazını sıkanın kim olduğunu bilmezken, bazı vatandaşlar ise olaya büyük tepki gösterdi.

Güvenlik nedeniyle 6 katlı mağazadaki tüm vatandaşlar dışarı çıkartıldı.

İHA'nın aktardığına göre; 7'den 70'e herkesin etkilendiği olayda kucağında bebekleri olan anneler ve diğer vatandaşlar ambulanslara alınarak tedavi edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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