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Norveç'li PKK destekçisi Bingöl'de yakalandı...

Terör örgütü PKK'nın Norveç'teki yapılanmasında etkin olarak katılan Roger Carlsen adlı kişi Bingöl'de örgütsel dökümanlarla birlikte yakalandı..

Norveç'li PKK destekçisi Bingöl'de yakalandı...

Terör örgütü PKK'nın Norveç'teki yapılanmasında etkin olarak katılan Roger Carlsen adlı kişi Bingöl'de örgütsel dökümanlarla birlikte yakalandı..

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:05
Norveç'li PKK destekçisi Bingöl'de yakalandı...

Norveç'li PKK destekçisi Bingöl'de yakalandı...


PKK'nın Avrupa yapılanmasını adım adım izleyen Milli İstihbarat Teşkilatı, önceki gün Konya'da, dün de Bingöl'de bir kişinin yakalanmasını sağladı. Konya'da düzenlenen operasyonda ABD'den gelen genç bir kadın gözaltına alınırken, Bingöl'de yakalanan Roger Carlsen adlı kişinin Türk asıllı Norveç vatandaşı olduğu bildiriliyor.
 
Bingöl'de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Norveç'te terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Roger Carlsen, tutuklandı.

MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarında, Norveç'te PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Norveç vatandaşı Roger Carlsen'in Bingöl'de olduğu bilgisi edindi.

Yapılan incelemelerin ardından Carlsen'in Solhan ilçesinde bir adreste olduğu tespit edildi. 19 Haziran günü harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda Roger Carlsen´i gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Carlsen, dün sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
PKKNorveçKonyaMİTMilli İstihbarat Teşkilatı
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