Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fettullahçı Terörö Örgütü tarafından sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında ÖSYM'nin geçen 15 yıldaki sınav sorularının bulunduğu bilgisayarların log kayıtlarını incelemek üzere Bakanlar Kurulu'ndan izin aldığı belirtildi.
ÖSYM'nin son 15 yılda yaptığı sınavlar mercek altında
ÖSYM son 15 yılı inceleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fettullahçı Terörö Örgütü tarafından sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında ÖSYM'nin geçen 15 yıldaki sınav sorularının bulunduğu bilgisayarların log kayıtlarını incelemek üzere Bakanlar Kurulu'ndan izin aldığı belirtildi.