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13 Ocak 2017 Cuma 12:01

ÖSYM'nin son 15 yılda yaptığı sınavlar mercek altında

ÖSYM son 15 yılı inceleniyor.

ÖSYM'nin son 15 yılda yaptığı sınavlar mercek altında
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ÖSYM'nin son 15 yılda yaptığı sınavlar mercek altında
   Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fettullahçı Terörö Örgütü  tarafından sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında ÖSYM'nin geçen 15 yıldaki sınav sorularının bulunduğu bilgisayarların log kayıtlarını incelemek üzere Bakanlar Kurulu'ndan izin aldığı belirtildi.




 
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