ÖSYM'nin son 15 yılda yaptığı sınavlar mercek altında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fettullahçı Terörö Örgütü tarafından sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında ÖSYM'nin geçen 15 yıldaki sınav sorularının bulunduğu bilgisayarların log kayıtlarını incelemek üzere Bakanlar Kurulu'ndan izin aldığı belirtildi.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.