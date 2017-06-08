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08 Haziran 2017 Perşembe 02:08

Pevrul Tana Cinayeti; Bilekleri de kesilmiş

Şemdinli'de kaldığı evde başına naylon torba geçirilmiş halde ölü olarak bulunan Konyalı doktor Pevrul Tana'nın bileklerinin de kesildiği ortaya çıktı.

Pevrul Tana Cinayeti; Bilekleri de kesilmiş
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Pevrul Tana Cinayeti; Bilekleri de kesilmiş


Şemdinli'de kaldığı evde başına naylon torba geçirilmiş halde ölü olarak bulunan Konyalı doktor Pevrul Tana'nın bileklerinin de kesildiği ortaya çıktı.

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulunan aile hekimi 25 yaşındaki Pevrul Tana’nın bileklerinde de kesik olduğu tespit edildi. Genç doktorun 1 ay önce kız arkadaşından ayrıldığı belirtilirken, psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili emniyet güçlerince kapsamlı soruşturma devam ederken, Dr. Tana’nın kesin ölüm nedenini otopsi raporu belirleyecek.
Edinilen bilgiye göre Tana Konya’da defnedilirken, acılı baba Abdullah Tana “İzne ayrıldığı gün evinde odasında oğlumu öldürmüşler. Bir an önce katillerinin bulunmasını istiyorum” diye gözyaşı döktü. Emniyet müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme büyük bir titizlikle sürdürülürken, Tana’nın intihar mı ettiği, cinayete mi kurban gittiği otopsi raporu sonucu ortaya çıkacak.
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Pevrul TanaHakkarişemdinli
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