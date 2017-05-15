PKK'lı teröristler üs bölgesine saldırdı, 1 PKK'lı öldürüldü

Şırnak'ın Uludere İlçesiüs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü.İlçesi kırsal alanında bulunan Nezirkına üs bölgesinde güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından saldırı girişiminde bulundu.Üs bögesindeki güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.tarafından çatışma ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Nezirkına üs bölgesinde saldırıda bulunan Bölücü Terör Örgütü mensuplarına karşı yapılan atışlarda bir (1) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.