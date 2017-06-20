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20 Haziran 2017 Salı 07:50

Rogar kapaklarını arabasına doldurup kaçarken yakalandı

Konya'da yollardaki rogar kapaklarını sökerek kazalara neden olan hırsız sonunda yakalandı. Hüseyin Aydın adlı hırsızın aracının bagajında çok sayıda rogar kapağa bulundu.

Rogar kapaklarını arabasına doldurup kaçarken yakalandı
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Rogar kapaklarını arabasına doldurup kaçarken yakalandı


Konya'da Hüseyin Aydın adlı şahıs, sanayi sitesinden çaldığı rogar kapaklarıyla yakalandı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarn sürücünün yönetimindeki otomobil, polis ekip otosuna çarptı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü 42 yaşındaki Hüseyin Aydın kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilin bagajından ise çok sayıda çalıntı rögar kapağı bulundu.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslanlıkışla Caddesi'nde meydana geldi. Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Güven timlerine bağlı ekipler devriye görevi yaptıkları sırada daha önceden hırsızlık olaylarında kullanılan 42 PT 022 otomobili görünce sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayarak kaçtı.

Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucunda otomobil önce kaldırıma ardından 42 APM 39 plakalı polis ekip otomobiline çarparak durdu. Şüpheli arabadan inerek kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu Hüseyin Aydın yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde inceleme yapan polis bagajda çok sayıda çalındı rögar kapağı olduğunu tespit etti. Aydın'ın özellikle sanayi siteleri içerisindeki rögar kapaklarını çaldığı saptandı. Hırsızlık olaylarının birinin güvenlik kameraları ile kaydedildiği belirlendi. Poliste suç kaydı bulunan Aydın, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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