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Sahte siren ve çakarcılara ceza yağdı

İstanbul polisi usulsüz siren ve çakar takarak emniyet şeridinde ilerleyen sürücülere uygulama başlattı. Usulsüz siren ve çakar kullananlara ceza yağdı.

Sahte siren ve çakarcılara ceza yağdı

İstanbul polisi usulsüz siren ve çakar takarak emniyet şeridinde ilerleyen sürücülere uygulama başlattı. Usulsüz siren ve çakar kullananlara ceza yağdı.

09 Mart 2018 Cuma 20:58
Sahte siren ve çakarcılara ceza yağdı


Sahte siren ve çakarcılara ceza yağdı

Kalabalık İstanbul trafiğinde vatandaşları sahte siren ve çakarlar kullanarak kandıran, trafikte geçiş üstünlüğü elde etmek için sık sık şerit ihlalleri yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yüzlerce araç denetlendi.


VATANDAŞLARDAN ŞİKAYET YAĞDI


Trafikte yıllardır şikayet yağmuruna tutulan sahte siren ve çakar kullananlara yönelik operasyonda yüzlerce araç kontrolden geçirildi.
Son zamanlarda sıkça emniyet şeridinde usulsüz siren ve çakar kullanarak emniyet şeridinde seyir halinde giden araçlar hakkında şikayetleri artması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Trafik polisler E-5 otoyolu Göztepe mevkii'nde siren ve çakar olan araçları tek tek durdurdu. Yapılan incelemelerde usulsüz siren ve çakar takanlara polis ekiplerince ceza yazıldı. Yetkililer İstanbul'un birçok noktasında uygulamaların devam edeceğini belirtti.

USULSÜZ ÇAKAR TAKAN BELEDİYE ARACINA CEZA KESİLDİ

Denetimler kapsamında Haliç Köprüsü girişinde kurulan noktada usulsüz çakar takan araçlar durduruldu. Belediyeye taşeron olarak çalıştığı öğrenilen ve usulsüz çakar tertibatı bulunan araca ceza kesilerek, emniyet otoparkına çekildi. Öte yandan, trafik kurallarını ihlal eden diğer araçlar da durduruldu. Kask takmadan motosiklet kullanan bir sürücüye de ceza kesildi.

BASI EKSPRES YOLUNDA DENETİMLER

Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde kurulan kontrol noktasında ekipler tarafından çakarlı araç denetimleri yapılıyor. Polis araçlar araçlarının da aralarında olduğu araçlar durdurularak kontrolleri yapılıyor.

TEM ETİLER YOL AYRIMINDA DENETİMLER

Tem Otoyolu Etiler yol ayrımında kurulan denetim noktasında da polis ekipleri, çakar lambası bulunan araçları tek tek durdurdu. Sürücülerin kimliklerini kontrol eden polis ekipleri araçların içindekilerin emniyet personeli olduğunun anlaşılması üzerine araçlara herhangi bir işlem yapılmadı. Polis ekipleri ayrıca meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğini de kontrol etti.

Öte yandan trafiği tehlikeye sokan bazı araçlar ise durdurularak uyarıldı.

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