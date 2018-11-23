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Sahte tarım ilacı çetesine şok baskın

Piyasada son günlerde yaygın olarak kullanıldığı ortaya çıkan sahte tarım ilacı üreten Bursa merkezli çeteye şok baskın..

Sahte tarım ilacı çetesine şok baskın

Piyasada son günlerde yaygın olarak kullanıldığı ortaya çıkan sahte tarım ilacı üreten Bursa merkezli çeteye şok baskın..

23 Kasım 2018 Cuma 21:19
Sahte tarım ilacı çetesine şok baskın

Sahte tarım ilacı çetesine şok baskın



Sahte tarım ilacıyla yüzlerce milyon liralık vurgun yapan çetenin Bursa'daki merkezi polis tarafından basıldı. Bursa'da sahte tarım ilacı ve gübre satan 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinden ve iş yerlerinden piyasa değeri 200 milyon TL olan sahte tarım ilacı ve gübre ele geçirildi...


Edinilen bilgiye göre, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı, 'suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Bursa merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan sahte tarım ilacı, gübre ve ham madde bulundu.

Ayrıca fason olarak kurulan şirketlere ait fatura, sevk irsaliyesi, çek, senet ve evraklar ele geçirildi.

Şüphelilerin tamamının birbiri ile ilişki ve irtibatlı olduğu, halk sağlığına, vatandaşlara, tarım alanlarına ve devlete ciddi zararlar verdikleri anlaşıldı.

Sahte tarım ilaçlarının ambalaj, etiket, hologram aşamasından içeriğine kadar tamamının yüksek hacimli olarak üretecek yapı ve zinciri kurdukları ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadeleri sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Sahte Tarım Ilacı
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