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19 Aralık 2016 Pazartesi 21:56

Suikastçi polis, FETÖ'cü dershane mezunu çıktı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u katleden suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle kapatılan dershanede eğitim gördüğü ortaya çıktı.

Suikastçi polis, FETÖ'cü dershane mezunu çıktı
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Suikastçi polis, FETÖ'cü dershane mezunu çıktı

Türkiye'yi sarsan Rus Büyükelçi Karlov'u katleden suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın daha önce kritik koruma görevlerinde yer aldığı ortaya çıktı. Saldırı sonrası ölü olarak ele geçirilen Altıntaş'ın Erdoğan'ın Konya ve Bursa seyahatlerinde görev verildiği belirlendi.
Altıntaş'ı yakından tanıdığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda "Saldırı sırasında kullandığı dil ve üsluba çok yabancı biri, Arapça bilen biri değildi" değerlendirmesi yapıyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2014 Konya ve 1 Şubat 2015 Bursa seyahatlerinde de görevde olduğu belirlendi.

Saldırganın mezun olduğu okul ve gittiği dershaneyle ilgili iddialar da "FETÖ üyesi mi?" sorusunu gündeme getirdi. Altıntaş'ın FETÖ'cü Aydın Söke Özel Körfez Dershanesi'ne gittiği iddia edildi. Saldırganın mezun olduğu polis okulu da bu iddiayı güçlendiriyor.

Suikastçı Altınbaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu, FETÖ örgütün kalesi olarak biliniyordu. 2014'te ilk görevden almalar bu okulda yaşandı. Söz konusu polis memuru hakkında toplu kopya çekme soruşturmasına adı karışmıştı.

SÖKE'DE 5 GÖZALTI

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın Aydın'ın Söke ilçesinde gözaltına alınan baba İsrafil, anne Hamidiye ve kız kardeşi Seher Altıntaş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, Söke polisi tarafından gözaltına alındı. Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'nın yönettiği ilçedeki operasyon sonucu gözaltına alınan 5 kişi, kimlik tesbitlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırgan Altıntaş'ın yakınlarının sabah saatlerinde Ankara'ya götürülerek burada sorgulanacağı öğrenildi.

BİLGİSAYAR İLE TELEFONLARA EL KONULDU

Bu arada Altıntaş ailesinin evinde yapılan aramalarda bilgisayarlara, cep telefonlarına el konuldu. Onlarında yine soruşturmayı lürüten ekip tarafından inceleneceği belirtildi.
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