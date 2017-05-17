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17 Mayıs 2017 Çarşamba 22:34

Suriyeliler toplanıp Konya'da kafeterya basmaya gelmiş

Suriyeli'lerin neden olduğu kavgaların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Konya il merkezinde toplanan bir grup Suriyeli, kafeterya basmaya kalktı. Konya'daki olay güçlükle kontrol altına alındı.

Suriyeliler toplanıp Konya'da kafeterya basmaya gelmiş
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Suriyeli'ler toplanıp Konya'da kafeterya basmaya gelmiş

Konya merkezde suriyelilerin neden olduğu olaylara bir yenisi  daha eklendi. Daha önce bir iş yerini basan Suriyeli'ler bu kez, toplanarak bir kafeteryayı basmaya kalktığı iddia edildi.
Son Dakika Konya


Konya'da bir kafeye baskına gittikleri iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Konya Haberleri
İddiaya göre bir kafeye baskına gittikleri iddia edilen yaklaşık 10 kişilik Suriyeli bir grup ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyeyerek yola taştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya hemen müdahele etti. Kalabalık grup güçlükle ayrıldı. Kavgada 1 kişi dövülerek yaralandı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 
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