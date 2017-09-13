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Telefon dolandırıcıları ByLock yalanıyla vurgun yaptı

Telefon dolandırıcıları şimdi de, tuzak kurdukları vatandaşlara 'Telefonunuzda Bylock tesbit ettik, FETÖ ile irtibatınız var' diyerek mağdur ettiği belirlendi.

Telefon dolandırıcıları ByLock yalanıyla vurgun yaptı

Telefon dolandırıcıları şimdi de, tuzak kurdukları vatandaşlara 'Telefonunuzda Bylock tesbit ettik, FETÖ ile irtibatınız var' diyerek mağdur ettiği belirlendi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 00:56
Telefon dolandırıcıları ByLock yalanıyla vurgun yaptı

Telefon dolandırıcıları ByLock yalanıyla vurgun yaptı

Telefon dolandırıları, gündemi takip ederek vurgun yapmayı sürdürüyor. Telefonla vatandaşları tuzağa düşüren sahtekarların yeni oyunu ise FETÖ ve ByLock programı. Kurbanlara, kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, "Telefonunuzda Bylock proğramı tesbit edildi. FETÖ bağlantınız var. Sizi kurtarabiliriz" yalanını söyleyerek 3 milyor liralık vurgun yaptığı belirlendi. İzmir polisinin takip ettiği dolandırıcılardan üçü yakalandı.

İzmir'in Foça İlçesi'nde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Telefonunuzda ByLock programı tespit edildi' yalanıyla dolandırdıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.
Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdığı tespit edilen Mustafa Toz (17) ve Haçim Alaş'ı (18) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Toz ve Alaş ile birlikte hareket ettiği belirlenen Abdullah Çiftçi (18) ise, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Şüphelilerin son bir ayda İzmir, Eskişehir, Şanlıurfa ve Manisa illerinde çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı, yaklaşık 2 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi. Dolandırıcıların, telefonla aradıkları kişilere, 'Telefonunuzda ByLock programı tespit edildi', 'FETÖ üyesi olduğunuz belirlendi' gibi yalanlar atarak, gerekli parayı vermeleri durumunda kendilerine yardımcı olabileceklerini söyledikleri öğrenildi. Dolandırıcıların bu yolla, Almanya’da emekli olduktan sonra Foça'ya yerleşen M.A ve B.A. isimli emekli bir çiftten 1 milyon TL'nin üzerinde para aldığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili 1 kişinin arandığı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
ByLockFETÖByLock Programı
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