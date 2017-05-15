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15 Mayıs 2017 Pazartesi 14:33

Trafik kazaların çoğu sürücülerden kaynaklı

Türkiye genelinde yapılan trafik denetimlerinde trafik kazalarının bilançosu çıkarıldı.

Trafik kazaların çoğu sürücülerden kaynaklı
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 Trafik kazaların çoğu sürücülerden kaynaklı
   Türkiye genelinde yapılan trafik denetimlerinde trafik kazalarının bilançosu çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile denetimlerde 2 bin 255 sürücüye kural ihlalinden dolayı ceza kesildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre trafik kazalarına neden olan hataların çoğu sürücülerden kaynaklanıyor. Medya Takip Merkezi (MTM) de trafik kazalarının medya karnesini ele aldı.
   İşte araştırmanın tüm detayları…
   Türkiye’de karayolu ağında 2017’nin ilk 3 ayında yapılan denetimlerde 88 bin 335 trafik kazası meydana geldiği açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile şehir içi ve şehirlerarası yollarda ağır yük ve hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimler sonucu sürücülere ceza yağdı. 81 ilde yapılan denetimlerde 18 bin 135 araç ve sürücü kontrol edilirken 2 bin 255 sürücüye kural ihlalinden ceza kesildi. 
Trafik kazaların çoğu sürücülerden kaynaklı...
Emniyet Genel Müdürlüğü raporuna göre, ilk sırada kazaların çoğu sürücülerden kaynaklanırken ikinci sırada yaya hataları, üçüncü sırada ise araç kusurlarından kaynaklanan kazalar yer aldı. 2017’nin ilk 3 ayında sürücü hataları 35 bin 285, yaya hatalarından kaynaklanan kaza sayısı 3 bin 628, araç kusurlarından kaynaklanan hata sayısı 180 oldu. Sürücü kusurları arasında aracı hızlı kullanmak, kavşak ve geçiş önceliğine uymamak ve arkadan çarpmak ilk üç sırada yer aldı.
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Trafik Kazaları
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