Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist öldürüldü

EMNİYET MÜDÜRÜ: ÇATIŞMA YARIM SAAT SÜRDÜ

GRİ LİSTEDE YER ALIYORDU

İZLERİNE ULAŞILAMAMIŞTI

ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden biri olduğu belirtilen DHKP/C'li Bilgehan Karpat,'ınİlçesi'nde yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından ölü olarak ele geçirildi.Tekirdağ'da yakalanan'li'un yanında olduğu ve sabah düzenlenen operasyon sırasında otomobille kaçtığı belirlenen'ın Muratlı İlçesi'ne gittiği tespit edildi.Terörle Mücadele ekipleri, ilçede güvenlik tedbirlerini genişleterek arama başlattı. Araçla polisin ‘dur' ihtarına uymayıp kaçan DHKP/C'li Karpat, daha sonra aracı bıraktı ve yaya olarak kaçmak istedi.Muratlı İlçesi'ndeki mesire alanına giden DHKP/C'lietrafını saran polis ekiplerinin ‘çağrısına silahla ateş ederek karşılık verdi. Çıkan çatışmada terörist Bilgehan Karpat ölü olarak ele geçirildi. Karpat'ın Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı öğrenildi.Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, teröristin ‘teslim ol' çağrısına silahla karşılık verdiğini söyledi. Teröristin teslim olmamak için yarım saat çatıştığını kaydeden Aydın, "Şahıs Muratlı İlçesi'nde ekiplerimizin, dur ihtarına uymadı. Mesire alanında teslim ol çağrısına silahla karşılık verince çatışma çıktı. Olay yerine özel Harekat ekipleri ve TEM Şubesi ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki metruk bir binada ele geçiren şahsa ait çanta bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, araştırmasını sürdürüyor" dedi.Tekirdağ'da canlı olarak ele geçirilen DHKP/C'li Şerif Turunç gibi İçişleri Bakanlığı'nın arananlar sayfasındaki gri listede yer alan Tekirdağlı Bilgehan Karpat'ın yakalanması için 300 bin liraya kadar ödül koyulmuştu.DHKP-C'li Şerif Turunç ve Bilgehan Karpat'ın Şubat 2016'da Aydın Söke'de yakalanan Sabancı suikastı sanığı İsmail Akkol'la birlikte Türkiye'ye sızdıkları basına yansımıştı. Tutuklanan DHKP-C üyeleri İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman'ın ifadelerinde, her yerde aranan Şerif Turunç ile Bilgehan Karpat'ın Türkiye'de olduklarını söyledikleri iddia edilmişti. İstihbarat birimlerinin yaptıkları çalışmalara rağmen Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat ve Şerif Turunç'un izine ulaşılamamıştı.