

Albay Cevdet karakteri gerçek çıktı

Kanal D’nin sevilen dizisi Vatanım Sensin dizisinde Albay Cevdet rolünü oynayan karakteri gerçek çıktı. Aydınlık gazetesi, başrollerini Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in paylaştığı ‘Vatanım Sensin’ dizisindeki Albay Cevdet’in mezarını İzmir’de buldu.

Albayın gerçek adı Mümin Aksoy. Lakabı ‘Gavur’. Habere göre, İzmir’de 1892’de dünyaya geldi. 1911’de teğmen oldu. Balkan ve Birinci Dünya savaşlarında çarpıştı. Türk istihbaratının önemli bir üyesiydi. Yunanlılara esir düştü ama kaçmayı başardı. Dayısı olan İzmir Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa sayesinde İzmir’de kaldı. İyi Rumca konuştuğu için işgalcilerin güvenini kazandı.





İşgalci komutan Zafirio’nun gözüne girdi. Yunanlılarla işbirliği yapıyor gözükerek içlerine sızdı. Albay’a 'Gavur', 'Hain' lakapları takıldı. Sürekli hakarete uğrayan albayın kaleme aldığı bir not şöyle: “Yüzüme tükürenler oldu. Bu yediğim kurşunlardan fazla acı verdi bana. Ama şartlar gerçeği açıklamama engeldi. Ölmekten değil, gerçeği anlatamadan tarihe bir vatan haini olarak geçmekten korkuyorum.” Albay, Yunan Karargâhı’ndan elde ettiği bilgileri Anadolu’ya iletiyordu.

Ankara’ya hazırlık için zaman kazandırıyordu. Bir ajanın ihbarı üzerine müebbet hapis cezasıyla Atina’ya gönderildi.Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal’in emriyle, General Trikopis’e karşılık takas edildi. 1948’de zatürreden öldü.