Bodrum'un ünlü eğlence mekanı kapanıyor

Açıldığı günden bugüne kapısında kuyruklar olan ve Bodrum’un simgesi haline gelen Halikarnas The Club’dan sevenlerini üzecek haber geldi. Genç yaşlı fark etmeden her kuşaktan insanın kendinden bir anı bulabileceği, yolunun muhakkak kesiştiği gece kulübü eğlence hayatına veda ediyor.38 yıldır Türk Turizmine hizmet veren yerli ve yabancı misafirleri için eğlencenin çekim noktası olan Halikarnas The Club Bodrum, müdavimlerine göre sadece bir gece kulübü değildi. Led Zeppelin, Eric Clapton, Rolling Stones ve Ray Charles gibi efsaneleri müzik dünyasına kazandıran Ahmet Ertegün’ün de zamanında söylediği üzere “Sevenlerine sadece iyi müzik, iyi eğlence sunmanın yanı sıra birçok insanın tatillerinde vazgeçemediği evi haline gelen Halikarnas The Club Bodrum’u en iyi anlatan cümlelerden bir diğeri ise 1987 yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a aitı görün” demişti.1979 yılından bu yana yerli yabancı herkesi müzikle ve eşsiz eğlenceleriyle mutlu etmeye çalışan, Halikarnas markasının yaratıcısı Süleyman Demirdiyerek Bodrum’da yeni turizm projeleri geliştirmekte ayrıca yurtdışından Halikarnas markası için Dubai’den, Hindistan’dan ve Miami’den gelen teklifleri değerlendirmekte olduğunu söyledi.Dünyanın en ünlü moda fotoğrafçılarından Mert Alaş 80’li yıllarda sürekli geldiği Halikarnas’ta tanıtım filmlerinde rol almış, İngiliz animasyon ekibine katılarak Halikarnas Show grubunun nerdeyse bir parçası oldu. İbrahim Tatlıses ilk defa Halikarnas’ta sahne aldı! Zeki Müren kendini en rahat hissettiği, en içten eğlendiği ve bu sebepten dolayı Halikarnas’tan hiç çıkmadığını her zaman dile getirdi. Naomi Campbell, Madonna’nın doğum gününü kutlamak için Halikarnas’ın lazeri ile Bodrum kalesinin duvarına büyük harflerleyazdırıp karşılıklı mesajlaşarak Madonna’nın doğum gününü kutladı. Halikarnas; Mick Jagger, Kelis, Michael Caine, Oscar de la Renta, Princess Caroline, Rotschilds, Rockefeller, Princess Margaret, Valentino, Lady Sarah, Blues Brothers, Richard Branson, John Franco Ferre, Ronald McDonald, Armstrong, Phil Collins, David Koch gibi dünyaca ünlülerin uğrak yeri olma özelliğini açıldığı günden bugüne kadar sürdürdü. Ahmet ve Mica Ertegün 1950-1960 Model Antika Willys Jipler ile hemen her yıl dünyaca ünlü misafirlerini Halikarnas’a getirdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiler. Kid Rock ve Pamela Anderson yıllarca Halikarnas’ın müdavimi oldular. Milyonların sevgilisi Amerikalı şarkıcı Kid Rock DJ kabinine girerek Türkiye tişörtüyle müzik yaptı. Ve bir başka gelişinde sahneye çıkarak Halikarnas’ta mini bir konser verdi. Sting ve Dustin Hoffman Halikarnas tişörtleri ile Club’de hayranlarının sevgi çemberi oluşturduğu fotoğrafları ile dünya basınında yer aldılar. Dünyaca ünlü fotoğrafçı John Kelly yıllarca ünlü dergilerin moda çekimlerini Halikarnas’ta yaptı. Muazzez Abacı, Halikarnas’taki konserinde Bette Midler’in orada olduğunu fark ederek sevinçten çığlıklar attı. Bette Midler de Muazzez Abacıyı kırmayarak şarkılarına ritm ile eşlik etti. Halikarnas, üçüncü ve en önemli restorasyonunu 2012 yılında gerçekleştirdiğinde muhteşem açılış partisine dünyanın birçok yerinden gelen ünlüler ve medya mensupları katılmıştı. Buna ilişkin sadece o yaz dünyada 600’den fazla yazılı ve görsel basında övgü dolu yazı ve resimler yer aldı. Birçok özel konser ve eventlerde izdihamlar olmuş, kapıdaki kuyruk yüzlerce metreyi buldu. Halikarnas, 38 yılda Bodrum’un ve Türkiye’nin tanıtımında, önemli katkılar sağladı.