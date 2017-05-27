Bülent Ersoy'u yılan soktu: Diva Hindistan'ta ölümden döndü

Türk Sanat Müziği'nin Divası, çekimler için gittiği Hindistan'da yılan sokması yüzünden hastanelik oldu.Haziran ayında Show TV ekranlarında yayınlanacak olan “” isimli gösteri programının çekimleri için Hindistan’a giden Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’u yılan soktu. Diva, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Hindistan’da 46 derece sıcakta gerçekleşen çekimler sırasında dinlenmek için yeşil alan tercih eden Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un, çığlık atarak yardım istemesi üzerine çalışanlar yanına koştu.Yardıma koşan set çalışanları yılanı yakalayarak, öldürdüler. Sol bacağında şişkinlik, kızarıklık oluşan Diva set doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından, vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı. Bacağından yılanın ısırdığı öğrenilen Diva, müşahede altında tutuluyor.