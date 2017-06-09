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09 Haziran 2017 Cuma 09:44

Defne Samyeli'nin bikinili pozuna beğeni yağdı

Defne Samyeli, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla sadece 'yaş' aldığını gözler önüne seriyor.

Defne Samyeli'nin bikinili pozuna beğeni yağdı
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Defne Samyeli'nin bikinili pozuna beğeni yağdı
    Defne Samyeli, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla sadece 'yaş' aldığını gözler önüne seriyor. Ünlü oyuncunun bikinili pozuna beğeni ve yorum yağdı. Hatta bazı kadınlar.Paylaştığı fotografta Deren ve Derin isimli ik ikız  çocuk annesi 45 yaşındaki Defne Samyeli, fiziği ve her daim bakımlı görüntüsüyle yaşıtlarına adeta meydan okuyor.  



Defne Samyeli kimdir

17 Mart 1972 tarihinde aslen Malatya‘lı bir ailenin ikinci kızı olarak İstanbul’da doğmuştur. Sühan adında bir erkek kardeşi vardır. TRT İstanbul Radyosu’nun çocuk korosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni üçüncülükle bitirdi.
Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu.Uzun yıllar televizyon kanallarında sunuculuk ve oyunculuk yaptı.
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Defne Samyeli
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