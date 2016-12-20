Çıkardığı her albüm ile adından sıkça söz ettiren ve satış rekorları kıran Demet Akalın son iki ayın en çok satan albümüne imzasını attı.

Demet Akalın!dan bir rekor daha

Çıkardığı her albüm ile adından sıkça söz ettiren ve satış rekorları kıran Demet Akalın son iki ayın en çok satan albümüne imzasını attı.Geçtiğimiz yıl “Yılın En Çok Satan Albümü’ne” imzasını atarak “Altın Plak” sahibi olan Demet Akalın 2017’yi yine rekorla karşılıyor.Meslek hayatının 20. yılına özel hazırladığı “Rakipsiz” adlı albümü ile son iki ayın hem fiziksel,hemde dijital olarak en çok ve stream (Dijital ortamda dinleme) alan albümüne imza attı.Konu ile ilgili açıklamada bulunan Demet Akalındedi.