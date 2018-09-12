Derin dekoltesi ile göz kamaştırdı

Model Chantel Jeffries katıldığı moda haftasında tüm dikkatleri üzerine çekti.Giydiği derin dekolteli kıyafeti ile tim dikkatleri üzerine toplayan güzel model geceye damgasını vurdu.

25 yaşındaki model Chantel Jeffries, New York Moda Haftası'nda görüntülendi. Güzel model, derin sırt dekolteli beyaz elbisesi ile dikkatleri üzerine çekti.25 yaşındaki model Chantel Jeffries, New York Moda Haftası'nda görüntülendi.

Güzel model, derin sırt dekolteli beyaz elbisesi ile dikkatleri üzerine çekti. Justin Bieber’ın eski sevgilisi olan Jeffries, geçtiğimiz yıl göğüs silikonlarını küçülttürmesi ile gündeme gelmişti.

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