Derin dekoltesi Oscar gecesine damga vurdu

Ünlü oyuncu Lea Michele Oscar gecesinde giydiği derin dekolte kıyafeti ile zor anlar yaşadı.Ünlü oyuncu Lea Michele’in derin dekolteli elbisesi geceye damga vurdu.Glee televizyon dizisinin oyuncularından Lea Michele’nin derin dekoltesi geceye damga vurdu.31 yaşındaki güzel, Oscar ödül töreni sonrası bir mekanda düzenlenen kutlamadan ayrılırken elbisesinin azizliğine uğradı.Ünlü oyuncu, göğüs dekoltesinin açılmaması için büyük çaba sarf etse de başarılı olamadı.Michele, gece boyunca dekoltesi yüzünden zor anlar yaşadı.

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