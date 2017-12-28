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Didem Soydan "Yazıklar olsun özeninize"

Sanatçı Didem Soydan yılbaşı etkinliklerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Didem Soydan "Yazıklar olsun özeninize"

Sanatçı Didem Soydan yılbaşı etkinliklerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:14
Didem Soydan "Yazıklar olsun özeninize"

Didem Soydan "Yazıklar olsun özeninize"

   Sanatçı Didem Soydan yılbaşı etkinliklerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.İstanbul'daki yılbaşı etkinliklerinin güvenlik gerekçesiyle bir bir iptal edilmesine manken Didem Soydan'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve en son toplu taşımalarına binerken insanların deodarant kullanmaları gerektiğini söyleyerek önemli bir tartışmanın fitilini ateşleyen Didem Soydan şimdi de yılbaşı kutlamalarının iptaliyle ilgili bir paylaşımda bulundu. İstanbul’daki etkinlikler bir bir iptal edilirken son olarak Şişli’deki ışıkların bile sökülmesi tepki çekti. Yaşananlara tepki gösteren isimler arasına twitter hesabından yaptığı paylaşımla Didem Soydan da katıldı. Soydan, “Yılbaşı kutlanmasın diye gösterdiğiniz özeni(!) Kuran kurslarında tecavüze uğrayan evlatlar için gösteremediniz yazıklar olsun özeninize” ifadelerini paylaştı.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Didem SoydanYılbaşı Etkinlikleri
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